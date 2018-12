Tặng ôtô Vinfast trên mạng xã hội, chiêu cũ vẫn khối người tin

(Kiến Thức) - Chiêu lừa đơn giản trên mạng xã hội với nội dung "Chỉ cần like và share bài viết là có thể trúng xe ôtô Vinfast", tưởng như đã khiến dân mạng "thuộc làu" từ mấy năm trước đây giờ được dịp trở lại và gây nhiễu loạn thông tin.

Sau khi chiến dịch trưng bày xe ở Hà Nội và TP HCM kết thúc với những con số, hình ảnh ấn tượng về sự quan tâm của người tiêu dùng trong nước, nhà sản xuất xe Vinfast cho biết sẽ tiếp tục hành trình "xuyên Việt" bằng các hoạt động ở Cần Thơ, Đà Nẵng, Nha Trang, Hà Tĩnh ngay trong tháng 12/2018. Kết thúc chiến dịch này, những chiếc ôtô và xe máy VinFast sẽ được đưa về trưng bày tại Khu đô thị Royal City – Hà Nội từ ngày 22/12 - 23/12/2018.

Fan's page mạo danh Vinfast đã truyền đi thông điệp tặng miễn phí 99 chiếc Lux A2.0 cho những khách hàng nhấn thích trang.

Là loạt ôtô và xe máy Vinfast mới, được xem như hàng "made in Vietnam" đầu tiên, có thể thấy sức hút thông tin của xe Vinfast đã có tác dụng trông thấy ngay trên mạng xã hội. Gần như mở New Feed của Facebook lúc nào cũng thấy sự bàn tán về các mẫu xe của Vinfast. Đây cũng chính là miếng mồi béo bở để chiêu lừa "tặng xe" tưởng đã "lặn mất tăm" mấy năm trước đã bất ngờ quay trở lại.

Xuất hiện từ ngày 21/11, tức là một ngày sau khi Vinfast tổ chức ra mắt xe ở Hà Nội, một trang fan's page mạo danh Vinfast đã truyền đi thông điệp tặng miễn phí 99 chiếc Lux A2.0 cho những khách hàng nhấn thích fanpage, bình luận số điện thoại và chia sẻ bài đăng.

Chiêu lừa đơn giản trên mạng xã hội với nội dung "Chỉ cần like và share bài viết là có thể trúng xe ôtô Vinfast" mọc lên như nấm.

Bất chấp luận điệu mới đọc qua đã thấy khó tin nhưng chỉ sau một ngày đăng tải thông tin, trang page mạo danh đã "hút" được hàng chục nghìn like, share và tăng vọt người theo dõi từ con số lẻ tới trên 20.000 lượt. "Lội" hàng nghìn dòng bình luận hào hứng của những người nhẹ dạ, cả tin đang hăng hái cung cấp thông tin và chia sẻ nội dung của trang page giả mạo.

Theo một dân marketing chuyên làm quảng cáo trên mạng xã hội thì chiêu trò trên không mới mà nó đã xuất hiện nhiều năm trước, mỗi khi Việt Nam có mẫu xe mới ra mắt gây sự chú ý hoặc thế giới có một sự kiện xe cộ ầm ỹ nào đó. "Mục đích họ tạo ra giải thưởng tặng xe Vinfast ảo là để đánh vào lòng tham của nhiều người và sự cả tin, sau khi thu thập được lượng like lớn cho trang sẽ âm thầm đổi tên hoặc bán lại cho người có nhu cầu," người này chia sẻ.

Đáng ngạc nhiên là dù sinh sau đẻ muộn nhưng một vài trang mạo danh vẫn thành công với chiêu lừa "tặng xe".

Với số lượng "like trang" lên đến vài chục ngàn chỉ sau một vài bài viết câu kéo như trên, chủ trang page có thể bán lại với giá vài triệu đồng cho đến trên chục triệu đồng. Quả là một chiêu kiếm tiền không khó, dù bổn cũ soạn lại vẫn dùng tốt. Vài ngày sau khi thu thập được lượng like và share nhiệt tình của cộng đồng mạng, trang page "VinFast- Ôtô của Người Việt" trên đã biến mất. Có thể Facebook đã xóa trang vì nhận phản hồi xấu hoặc vì lý do khác. Tuy nhiên đến nay đã xuất hiện thêm nhiều trang mạo danh khác bên cạnh trang "tích xanh" chính chủ Vinfast.

Đáng ngạc nhiên là dù sinh sau đẻ muộn nhưng một vài trang mạo danh vẫn thành công với chiêu lừa "tặng xe". Đơn cử như trang "Vinfast Việt Nam" mới "lên sàn" ngày 29/11 cũng đã có bài viết thu về gần 2.000 like và comment. Độc chiêu hơn trang cũ, trang này tặng 54 xe SUV Lux SA2.0 với lý do... Việt Nam có 54 dân tộc... Những vẫn có nhiều người "hám lợi" vào đăng ký thông tin và chia sẻ.