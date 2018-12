Sở hữu Lamborghini Huracan của Giáo hoàng giá 233 nghìn đồng

Vào cuối tháng 4/2018, chiếc Lamborghini Huracan LP580-2 do hãng siêu xe Ý tặng riêng cho Đức Giáo hoàng Francis vào năm 2017 đã được đem đi bán đấu giá để quyên góp từ thiện. Người ra quyết định này không ai khác chính là Đức Giáo hoàng Francis. Chỉ hai tuần sau đó, trong cuộc đấu giá do RM Sotheby tổ chức, chiếc siêu xe Lamborghini Huracan của Đức giáo hoàng được thiết kế đặc biệt này đã tìm thấy người trả giá cao nhất lên đến 861.575 USD, tương đương 19,6 tỷ đồng, gấp 3 lần giá trị của xe. Tuy nhiên, do có sự trục trặc của người đấu giá, vì thế, chiếc siêu xe Lamborghini Huracan LP580-2 của Đức Giáo hoàng Francis lại tiếp tục lần thứ 2 lên sàn đấu giá để tìm chủ nhân mới. Đơn vị đứng ra tổ chức buổi đấu giá lần 2 này là Omaze. Khác biệt so với lần đầu tiên, các khách hàng tham gia đấu giá của đơn vị này chỉ cần bỏ ra số tiền tối thiểu 10 đô la là có thể cầu may sở hữu chiếc Lamborghini Huracan LP580-2 của Đức Giáo hoàng Francis. Tất nhiên, nếu số tiền bỏ ra càng nhiều, cơ họi để được đích thân Đức Giáo hoàng Francis giao chìa khoá siêu xe đặc biệt này sẽ tăng cao. Với giá từ 10 đô la, (tương đương 233 nghìn đồng), người chơi tham gia đấu giá siêu xe Lamborghini Huracan này cũng có thể trở thành người may mắn trúng chiếc siêu xe có giá khởi điểm không dưới 200.000 đô la. Nếu ai đó nghĩ trò xổ số trúng siêu xe này là bịch bợm, danh sách của Omaze sẽ cho thấy toàn bộ số tiền thu được từ xổ số sẽ giúp xây dựng lại những ngôi làng bị tàn phá bởi bạo lực và chiến tranh, hỗ trợ nạn nhân buôn người, chăm sóc y tế cũng như giáo dục cho những người sống trong nghèo đói. Còn với người thắng cuộc, không chỉ có cơ hội sở hữu chiếc Lamborghini Huracan LP580-2 của Đức Giáo hoàng Francis, người này còn sẽ có cơ hội là khách VIP của thành quốc Vatican, ở khách sạn 4 sao, được gặp riêng Đức Giáo hoàng Francis và CEO của Lamborghini, Stefano Domenicali. Chưa hết, người thắng cuộc xổ số này sẽ sở hữu 1 chiếc siêu xe Lamborghini Huracan LP580-2 có nước sơn ngoại thất trắng tinh cùng sọc vàng tương tự như bộ đồ của Đức Giáo hoàng Francis đang mặc. Cuối cùng là chữ ký của Đức Giáo hoàng Francis trên nắp capô. Video: Ngắm siêu xe Lamborghini Huracan của Giáo hoàng.

