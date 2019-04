Môtô giá rẻ Benelli BN302 “biến hình” xe đua flat track

Xe Benelli BN302 giá rẻ sở hữu động cơ 2 xi-lanh cho tiếng nổ ấn tượng, đây là một mẫu mô tô phân khối lớn cho người mới chơi rất phổ biến tại châu Á. Tuy nhiên sau khi mang "mác tàu", dòng xe này lại ít khi được dân chơi quan tâm hơn so với những dòng nhe cùng phân khúc. Với thiết kế khung trellis và kiểu dáng hiện đại nguyên bản, những người chơi xe Benelli BN302 thường cố gắng "dọn" lại nó theo dáng của các dòng Ducati như Monster hay Panigale. Mới đây, một xưởng độ có tên Eng Custom Project đã quyết định biến đổi kiểu dáng của nó hoàn toàn theo hướng xe đua flat tracker. Đầu tiên, xưởng độ này đã thay cặp lốp nguyên bản của Benelli TNT302 bằng loại lốp gai mãng cầu lớn Mitas, đem tới độ bám cao hơn cả trên đường bằng lẫn đường đất. Sau khi vào lốp, việc "lột xác" chiếc xe mới chính thức bắt đầu. Toàn bộ dàn thân vỏ nguyên bản của TNT302 đã được Eng Custom Project lột bỏ hoàn toàn, chỉ còn giữ lại khung, máy, hệ thống treo và cặp bánh. Một hệ thống xả "hàng thửa" với pô vắt kép đã nhanh chóng được chế tạo và lắp lên xe. Để phù hợp với thiết kế khung phụ nguyên bản của Benelli, Eng Custom Project đã định tạo dáng dàn đuôi của chiếc xe với yên dày và chắn bùn ngắn khá giống những mẫu vinduro. Tuy nhiên do không hợp với tổng thể flat track, xưởng độ này đã cưa bỏ và thiết kế cho chiếc xe một bộ khung phụ hoàn toàn mới. Từ đó, chiếc yên solo và phần đuôi vuốt dẹt ra phía sau đặc trưng của kiểu dáng này mới bắt đầu thành hình. Dù theo hơi hướng xe đua nhưng do vẫn phải tuân thủ luật pháp, Eng Custom Project đã lắp thêm một cặp LED bi cầu đóng vai trò là đèn pha cho xe ở bảng số phía trước. Tuy nhiên, chi tiết kỳ công nhất của bản độ đó là bình xăng. Trông có vẻ khá đơn giản, nhưng Eng Custom Project đã phải gò và thiết kế phần dưới bình để không gây ảnh hưởng tới hệ thống bơm xăng và báo xăng nguyên bản của mẫu xe naked-bike Benelli TNT302. Cũng giống như phần còn lại của thân xe, bình xăng đã được gò thủ công từ tôn. Sau khi hoàn thành, phần thân xe mới đã được Eng Custom Project sơn màu trắng, trang trí bộ decal màu xanh - đỏ theo phong cách tem đấu Martini rất nổi tiếng trong Thế giới xe hơi. Qua tay các nghệ nhân độ xe, chiếc môtô Benelli BN302 với kiểu dáng hiện đại đã có kiểu dáng biến đổi hoàn toàn thành một mẫu xe hoài cổ theo phong cách flat track. Video: Benelli BN302 “biến hình” xe đua flat track.

