Honda Lead biển “ngũ quý 6” giá 148 triệu ở Sài Gòn

Đối với chị em công sở, xe ga Honda Lead được khá nhiều người lựa chọn bởi nó đáp ứng được các tiêu chí như vóc dáng thấp phù hợp với nữ giới, thời trang, tiện dụng. Ngoài việc phục vụ cho nhu cầu đi lại hằng ngày, những chiếc Honda Lead cũng khiến không ít người choáng váng khi mang trên mình biển kiểm soát đẹp mắt và siêu độc. Mới đây, một chiếc xe tay ga Honda Lead mang biển số Hà Nội cực đẹp (29X1 66.666 - ngũ quý 6) lưu lạc đến tận Sài Gòn và được một dân chơi xe máy biển độc chào bán với giá 148 triệu đồng. Mức giá này được xem là cao gấp nhiều lần xe mới, giá xe Honda Lead mới tại Việt Nam hiện được niêm yết từ khoảng 37,5 triệu đồng. Được biết, chiếc Honda Lead biển ngũ quý 6 trong bài viết này thuộc phiên bản 2018. So với thế hệ cũ Lead 125 mới vẫn giữ "phom" của một chiếc xe tay ga đô thị, hướng tới nhóm khách hàng nữ giới. Tuy nhiên trên phiên bản mới này, Honda đã thay đổi nhiều chi tiết và đường nét hơn. Giống như thế hệ cũ, Honda Lead 2018 mới vẫn được trang bị hệ thống phanh trước đĩa đơn 1 piston và phanh đùm phía sau. Tuy nhiên thay vì bộ mâm 5 cánh đơn của phiên bản trước, chiếc xe đã được Honda thay cho mâm 5 cánh kép hình chữ Y - kiểu dáng tương tự nhiều dòng xe Honda hiện nay như MSX125 hay SH Mode. Tổng hòa các đường nét trên phiên bản Lead mới được điều chỉnh cho thon gọn và ôm sát người lái hơn, tạo cảm giác thoải mái khi lái xe. Dọc hai bên thân là những đường gờ nổi đậm và góc cạnh hơn, mang đến cho mẫu xe một diện mạo quen thuộc mà khác biệt so với bản cũ.. Ưu điểm mạnh nhất của mẫu xe tay ga Honda Lead 125 chính là khoang hành lý cực lớn vẫn tiếp tục được kế thừa trên thế hệ mới. Với dung tích lên tới hơn 37 lít, Lead 125 mới vẫn là mẫu xe có "cốp to" nhất trong số tất cả các dòng xe phổ thông bán tại Việt Nam. Hộp đựng đồ này thậm chí còn đủ chỗ chứa tới 2 mũ bảo hiểm cả đầu. Cung cấp sức mạnh cho Lead vẫn tiếp tục là động cơ eSP 4 kỳ, xy-lanh đơn, làm mát bằng dung dịch với các công nghệ như phun xăng điện tử PGM-FI, bộ đề ACG. Theo Honda, mức tiêu hao nhiên liệu của xe giảm 2,4% so với phiên bản cũ nhờ hệ thống PGM-FI được tinh chỉnh lại. Một điểm mới đáng chú ý trên Lead 125 mới đó là chiếc xe đã được trang bị hệ thống khóa thông minh Smart Key, bao gồm chức năng mở/tắt xe từ xa và hệ thống xác định vị trí xe thông minh. Tại thị trường Việt Nam, những mẫu xe tay ga Honda và đặc biệt là Lead thường xuyên bị đội giá khá mạnh. Theo nhiều dân chơi xe máy biển độc đánh giá, chiếc Lead biển ngũ quý 6 trong bài viết này sở hữu mức giá khá hợp lý. Video: Đánh giá Honda Lead 125 thế hệ mới Việt Nam.

