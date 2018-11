Honda Civic 2019 giá từ 618,5 triệu sắp về Việt Nam

Mẫu xe sedan cỡ C Honda Civic 2019 đã chính thức ra mắt thị trường Đông Nam Á trong triển lãm Thai Motor Expo 2018 ở Thái Lan. Được biết, Thái Lan là thị trường Đông Nam Á đầu tiên đón nhận Honda Civic 2019 sau khi mẫu xe này trình làng tại Mỹ vào hồi tháng 8 năm nay. Tại thị trường Thái Lan, Honda Civic mới được chia thành 4 bản trang bị, bao gồm 1.8 E, 1.8 EL, 1.5 Turbo và 1.5 Turbo RS. Về thiết kế, xe sở hữu phần đầu cải tiến với thanh màu đen dày dặn trên lưới tản nhiệt thay vì mạ crôm sáng bóng như trước, giống xe ở Mỹ. Thanh màu đen này kéo dài đến cụm đèn pha thanh mảnh không thay đổi thiết kế ở hai bên. Ngoài ra, khu vực bên dưới lưới tản nhiệt cũng thay đổi thiết kế, không được chia làm 3 như trước mà hợp lại thành một khối. Bộ chẻ khí trước cùng viền mạ crôm bao quanh hốc gió trên cản trước và đèn sương mù là những điểm mới còn lại ở đầu xe của Honda Civic 2019. Đáng tiếc là ở phần đuôi xe chỉ có 2 chi tiết mới, bao gồm thanh mạ crôm nằm trên cản sau và ăng-ten hình vây cá. Về kích thước, phiên bản nâng cấp mới này không có nhiều thay đổi so với người tiền nhiệm trước đó. Honda Civic 2019 mới được nâng cấp bên sườn với bộ la-zăng mới. 2 bản dùng động cơ tăng áp của Honda Civic 2019 tại Thái Lan sẽ dùng bộ vành hợp kim 17 inch trong khi các bản còn lại được trang bị la-zăng 16 inch. Bên trong Civic 2019 không có thay đổi nhiều về thiết kế mà chỉ nâng cấp về trang bị. Ở bản 1.8 E tiêu chuẩn, Honda Civic 2019 ở Thái Lan chỉ có màn hình 5 inch phục vụ hệ thống thông tin giải trí và hệ thống âm thanh 6 loa. Trong khi đó, 3 bản còn lại đều dùng màn hình cảm ứng 7 inch. Riêng ở bản 1.5 Turbo RS cao cấp nhất, Honda Civic 2019 sẽ có thêm hệ thống định vị và hệ thống âm thanh 8 loa. Những trang bị nổi bật khác của Honda Civic 2019 tại Thái Lan bao gồm tính năng mở cửa không cần chìa khóa, nút bấm khởi động máy, điều hòa tự động, ghế lái chỉnh điện 8 hướng (trừ bản 1.8 E). Ngoài ra, ghế phụ lái có thể điều chỉnh điện 4 hướng (chỉ ở bản 1.5 Turbo và 1.5 Turbo RS), ghế bọc da (trừ 1.8 E), dải đèn LED định vị ban ngày, đèn hậu LED hay đèn pha projector. Chỉ có bản 1.5 Turbo RS được trang bị đèn pha LED, logo màu đỏ trên lưới tản nhiệt và cánh gió đuôi thể thao. Động cơ xe không mới. Đầu tiên là động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1,8 lít với công suất tối đa 141 mã lực. Thứ hai là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1,5 lít, sản sinh công suất tối đa 174 mã lực. Cả hai đều được trang bị hộp số tự động CVT và hệ thống an toàn Honda Sensing, chỉ dành cho bản 1.5 Turbo RS. Trong khi đó, các trang bị an toàn tiêu chuẩn của Honda Civic 2019 là cân bằng điện tử, chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, cảnh báo dừng khẩn cấp, camera lùi và 4 túi khí. Số lượng túi khí ở 2 bản 1.8 EL và 1.5 Turbo RS là 6. Ngoài ra, 2 bản này còn có hệ thống Honda LaneWatch hỗ trợ gương chiếu hậu ngoại thất. Khi mua Honda Civic 2019, khách hàng có thể chọn 1 trong 5 màu sơn ngoại thất là xanh dương Brilliant Sporty Blue Metallic, trắng Platinum White Pearl, bạc Lunar Silver Metallic, xám Modern Steel Metallic và đen Crystal Black Pearl. Trong đó, xanh dương và trắng là hai màu sơn mới. Tại thị trường Thái Lan, giá xe Honda Civic 2019 mới với 4 bản trang bị, bao gồm 1.8 E, 1.8 EL, 1.5 Turbo và 1.5 Turbo RS sẽ dao động từ 874.000 - 1.219.000 Baht (tương đương 618,5 - 861,5 triệu đồng). Dự kiến, sau Thái Lan, Honda Civic 2019 sẽ sớm ra mắt những thị trường Đông Nam Á khác, trong đó có Việt Nam. Video: Xe sedan Honda Civic 2019 ra mắt tại Thái Lan.

