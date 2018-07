GM Việt Nam giảm giá xe ôtô sau khi về tay Vinfast

Đầu tiên là việc GM Việt Nam giảm giá thêm 20 -25 triệu đồng cho mẫu xe nhỏ Chevrolet Spark, sau khi đã giảm 40 - 60 triệu đồng trong tháng 6. Như vậy, mẫu xe này hiện có giá bán khởi điểm chưa đến 300 triệu đồng. Động thái này của GM Việt Nam không khó hiểu, khi mà đối thủ KIA Morning cũng có giá bán tương tự.

Trong khi đó, mẫu Captiva lắp ráp trong nước được giảm thêm 20 triệu đồng so với tháng 6, xuống còn 619 triệu đồng. Các mẫu xe khác cũng được duy trì mức giảm giá tương đương với tháng 6; mẫu xe hạng B Aveo (cả hai phiên bản MT, AT) với mức giảm 60 triệu đồng so với giá công bố, Cruze (cả hai phiên bản) giảm 50 triệu đồng...

GM Việt Nam giảm giá 20 -25 triệu cho mẫu xe nhỏ Chevrolet Spark.

Ngoài ra, trong tháng 7/2018 này, GM Việt Nam chính thức đưa về động cơ diesel hoàn toàn mới 2.5L VGT (điều khiển tăng áp biến thiên điện tử) cho công suất đạt công suất 181 mã lực và mô-men xoắn 440 Nm, cao hơn 20 mã lực/60 Nm so với động cơ 2.5L cũ và thấp hơn không nhiều so với động cơ 2.8L Duramax II là (193 mã lực, 500 Nm).



GM Việt Nam cho biết, chính vì sức mạnh không thua kém, nên kế hoạch trong tương lai, hãng xe dần thay thế những phiên bản sử dụng động cơ 2.8L bằng loại mới này, để giảm giá thành, do phiên bản động cơ 2.5L VGT có mức thuế Tiêu thụ Đặc biệt thấp hơn (15% so với 20%).

GM Việt Nam chính thức đưa về động cơ diesel mới 2.5L VGT.

Động cơ mới này sẽ được trang bị trên cả mẫu SUV Trailblazer và mẫu bán tải Colorado, trong khi các xe có trang bị động cơ cũ 2.5L turbo vẫn được phân phối nhằm tăng thêm sự lựa chọn cho thị trường trường ôtô Việt Nam.

Đáng chú ý, ngoài việc có thêm động cơ 2.5L, mẫu bán tải Chevrolet Colorado còn có thêm phiên bản 4x2 AT (với giá bán công bố 651 triệu đồng) cùng hệ thống tay lái trợ lực điện (EPS), tính năng khóa hai nấc (chống tắt động cơ ngoài chủ định) và tính năng giảm độ ồn (nhờ bộ biến mô giảm chấn dạng con lắc ly tâm làm giảm độ ồn và rung từ hệ dẫn động đến khoang lái).