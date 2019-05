Doanh số Mitsubishi Xpander giảm mạnh sau loạt sự cố

Sau khi bị "tố" với hàng loạt sự cố, doanh số bán mẫu Mitsubish Xpander tại thị trường Việt Nam giảm mạnh, chỉ còn 50% so với tháng 1/2019.

Được biết, trong tháng 4/2019 doanh số Mitsubishi Xpander đã giảm rất mạnh so với tháng 3. Cụ thể, theo số liệu của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Xpander có doanh số chỉ đạt hơn 600 chiếc, giảm hơn 1.200 chiếc so với tháng trước và giảm 50% so với tháng 1.

Không chỉ bán chạy tại Việt Nam, Mitsubshi Xpander cũng từng là mẫu MPV đa dụng bán chạy nhất ở thị trường Philippines và góp mặt trong top 10 mẫu xe bán chạy nhất trong năm 2018. Theo công bố, tổng doanh số của Xpander chuyển tới tay khách hàng là 13.502 chiếc trong vòng 9 tháng.

Sau hàng loạt sự cố, tiêu thụ xe giá rẻ Mitsubishi Xpander giảm mạnh tại Việt Nam

Hiện mức giá của Xpander thấp nhất được rao bán 550 triệu đồng, mức cao nhất khoảng 700 triệu đồng, còn trung bình mẫu xe hộp số tự động khoảng 620 triệu đồng.

Mitsubishi Xpander là mẫu xe crossover MPV có thiết kế 7 chỗ ngồi. Sự xuất hiện của Mitsubishi Xpander đã đáp ứng được nhu cầu lớn về xe 7 chỗ giá rẻ ở Việt Nam cũng như các quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á.

Mitsubishi Xpander trang bị động cơ 1.5L, 4 xy-lanh, sản sinh công suất cực đại 104 mã lực, mô-men xoắn cực đại 141Nm tại 4.000 vòng/phút. Đi kèm là hộp số sàn 5 cấp hoặc số tự động 4 cấp.

Các trang bị an toàn trên mẫu Mitsubishi Xpander là hệ thống hỗ trở khởi hành ngang dốc (HSA), hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), phân bổ lực phanh điện tử EBD, hệ thống cân bằng điện tử ASC.

Mitsubishi Xpander cũng được trang bị màn hình cảm ứng ở trung tâm; Vô lăng trang bị các nút bấm; Nút khởi động thông minh start/Stop. Mẫu xe được trang bị hệ thống thông tin giải trí màn hình cảm ứng 6.2 inch ở trung tâm.

Mitsubishi Xpander bị lỗi bơm xăng, chảy dầu

Trước đó, theo Autoindustriya - trang tin chuyên về lĩnh ôtô của Philippines đã ghi nhận một số trường hợp chủ xe Mitsubishi Xpander mua trong năm 2019 phản ánh đến Mitsubishi Motors Philippines Corporation (MMPC) đơn vị nhập khẩu và phân phối Xpander, về hiện tượng xe chết máy Mitsubishi Xpander khi đang sử dụng; một số trường hợp khi xe đang chạy với tốc độ trên 60 km/h.

Thông cáo báo chí của Mitsubishi Motors Philippines (MMPC) sau khi tham khảo đơn vị lắp ráp và xuất khẩu Xpander tại Indonesia cho biết, họ đã nhận được phàn nàn về lỗi xe Xpander chết máy khi đang vận hành từ tháng 4 và nguyên nhân tới từ hệ thống nhiên liệu, cụ thể là bơm xăng trên chiếc van Nhật.

Linh kiện thay thế đang được Mitsubishi gửi tới các thị trường mở bán Xpander, đồng thời thương hiệu mẹ cũng đang tìm hiểu kỹ nguyên nhân để đưa ra giải pháp khắc phục hợp lý nhất.

Trong khi đó, ngày 10/5 vừa qua, một chủ xe bị lỗi tại Đà Nẵng đã chia sẻ về vấn đề này trên một hội nhóm chuyên về dòng MPV Mitsubishi Xpander. Theo đó, chiếc ôtô của anh đang chạy phanh dừng thì bị chết máy không đề lại được; kim xăng vẫn chỉ ở mức giữa, còn khoảng nửa bình, tổng quãng đường theo đồng hồ báo mới chỉ 9.022 km.

Ngay sau đó, các kỹ thuật viên của đại lý Mitsubishi đã đến kiểm tra tổng thể chiếc Xpander này để tìm ra nguyên nhân. Cuối cùng, họ đã kết luận xe bị hỏng bơm xăng và phải cẩu xe về đại lý để thay thế bộ phận này từ một chiếc xe mới còn chưa bán khác.

Đây được coi là trường hợp đầu tiên tại Việt Nam gặp lỗi bơm xăng như vậy sau nhiều vụ việc được cho có tính chất tương tự đã xảy ra tại Philippines từ tháng 4 đến hiện tại.

Sau khi xuất hiện thông tin Mitsubishi Xpander hỏng bơm xăng tại Đà Nẵng. Mới đây, mẫu MPV giá rẻ này còn bị một số khách hàng tố gặp lỗi chảy dầu phuộc sau.

Cụ thể, trên Diễn đàn những người chơi xe Mitsubishi Việt Nam, Anh Tiến sống tại tỉnh Sơn La đang sở hữu mẫu xe Xpander cho hay: “Tôi mua xe Mitsubishi Xpander số tự động từ trước Tết, trong một lần đi rửa xe, nhân viên đã phát hiện ra một vệt dầu đen chảy ở hai phuộc sau khá bất thường. Lúc này, xe đã đi được 10.000 km. Hiện, xe chạy vẫn bình thường nhưng người ngồi sau cảm thấy bồng bềnh”.

Vì là một chiếc xe mua về đề chạy dịch vụ hợp đồng nên phải đến tháng 5 nay, anh Tiến mới đem được xe của mình tới đại lý Mitsubishi Trung Thượng, Hà Nội - nơi mua xe để kiểm tra thì xe đã đi được 15.000 km. Tại đây đại lý kiểm tra và kết quả cho thấy, vết dầu chảy ra thành vệt dài quá 2/3 chiều dài của ống phuộc.