Điểm mặt 10 mẫu xe bị khai tử trong năm 2018

GM và Ford là hai hãng xe có nhiều mẫu xe bị khai tử năm 2018 nhiều nhất. Dù không bị khai tử hoàn toàn nhưng mẫu xe Ford Focus sẽ dừng cung cấp ở một số thị trường nhất định như Bắc Mỹ, Mỹ, Canada... Xe vẫn sẽ được bán tại châu Âu, Trung Quốc và một số thị trường khác. Sở dĩ vậy bởi xe bị đánh giá thấp về cảm giác lái vì những lỗi liên quan đến hộp số Powershift. Cùng số phận với Ford Focus, mẫu xe đô thị Ford Fiesta cũng sẽ dừng sản xuất tại một số thị trường, trong đó có Việt Nam. Tương tự, một số lỗi liên quan đến hộp số Powershift khiến mẫu xe này dần đánh mất lòng tin của người tiêu dùng Mỹ. Riêng ở Việt Nam, Ford Fiesta có doanh số không mấy khả quan khiến mẫu xe này cũng bị ngừng sản xuất. Ford Taurus sẽ bị khai tử do doanh số èo uột và thiết kế cũ. Hơn 70 năm sải bước theo thời gian, cùng những thay đổi công nghệ để phù hơp với bước chuyển mình của thời cuộc, cuối cùng “con bọ” Volkswagen Beetle huyền thoại được công bố khai tử trong năm 2018, tuy nhiên việc khai tử sẽ được thực hiện trong năm 2019. Nhiều dự kiến cho rằng, có thể mẫu xe này sẽ được hồi sinh dưới dạng xe điện. Mẫu xe sedan hạng sang Cadillac CT6 sẽ được bán đến hết năm 2019, nhưng xe đã nhận được án khai tử từ trong năm 2018. Cadillac vừa quyết định khai tử luôn 2 mẫu ATS sedan và bản hiệu suất cao ATS-V. Trong đó, Chiếc Cadillac ATS-V sẽ bị loại khỏi danh mục sản phẩm vào năm 2020, chậm hơn 1 năm so với bản sedan. Hãng xe này cho biết, lý do chính đi đến khai tử ATS sedan là do hàng ghế sau cũng những mẫu xe này không thực sự thoải mái, đó là yếu tố gây trở ngại trong lòng khách hàng. Mẫu sedan plug-in hybrid Chevrolet Volt bị GM khai tử để tạo điều kiện cho các mẫu xe điện chạy bằng pin của hãng phát triển. Đây là mẫu xe có khả năng tiết kiệm nhiên liệu tuyệt vời và cảm giác lái thú vị. Tuy nhiên giá thành của xe được cho là khá đắt đỏ. Kỷ nguyên hoạt động trải dài qua 10 thế hệ của Chevrolet Impala sẽ chính thức dừng lại vào khoảng tháng 12/2019. Chevrolet Cruze sẽ chính thức ngừng sản xuất vào tháng 3/2019. Tại Việt Nam, Chevrolet Cruze cũng không còn xuất hiện trong danh mục sản phẩm sau 8 năm góp mặt trên thị trường. Do doanh số khá thấp nên mẫu xe sang Alfa Romeo 4C Coupe sẽ bị Alfa Romeo bị khai tử vĩnh viễn. Video: Top 10 mẫu xe hơi bị khai tử sau 2018.

GM và Ford là hai hãng xe có nhiều mẫu xe bị khai tử năm 2018 nhiều nhất. Dù không bị khai tử hoàn toàn nhưng mẫu xe Ford Focus sẽ dừng cung cấp ở một số thị trường nhất định như Bắc Mỹ, Mỹ, Canada... Xe vẫn sẽ được bán tại châu Âu, Trung Quốc và một số thị trường khác. Sở dĩ vậy bởi xe bị đánh giá thấp về cảm giác lái vì những lỗi liên quan đến hộp số Powershift. Cùng số phận với Ford Focus, mẫu xe đô thị Ford Fiesta cũng sẽ dừng sản xuất tại một số thị trường, trong đó có Việt Nam. Tương tự, một số lỗi liên quan đến hộp số Powershift khiến mẫu xe này dần đánh mất lòng tin của người tiêu dùng Mỹ. Riêng ở Việt Nam, Ford Fiesta có doanh số không mấy khả quan khiến mẫu xe này cũng bị ngừng sản xuất. Ford Taurus sẽ bị khai tử do doanh số èo uột và thiết kế cũ. Hơn 70 năm sải bước theo thời gian, cùng những thay đổi công nghệ để phù hơp với bước chuyển mình của thời cuộc, cuối cùng “con bọ” Volkswagen Beetle huyền thoại được công bố khai tử trong năm 2018, tuy nhiên việc khai tử sẽ được thực hiện trong năm 2019. Nhiều dự kiến cho rằng, có thể mẫu xe này sẽ được hồi sinh dưới dạng xe điện. Mẫu xe sedan hạng sang Cadillac CT6 sẽ được bán đến hết năm 2019, nhưng xe đã nhận được án khai tử từ trong năm 2018. Cadillac vừa quyết định khai tử luôn 2 mẫu ATS sedan và bản hiệu suất cao ATS-V. Trong đó, Chiếc Cadillac ATS-V sẽ bị loại khỏi danh mục sản phẩm vào năm 2020, chậm hơn 1 năm so với bản sedan. Hãng xe này cho biết, lý do chính đi đến khai tử ATS sedan là do hàng ghế sau cũng những mẫu xe này không thực sự thoải mái, đó là yếu tố gây trở ngại trong lòng khách hàng. Mẫu sedan plug-in hybrid Chevrolet Volt bị GM khai tử để tạo điều kiện cho các mẫu xe điện chạy bằng pin của hãng phát triển. Đây là mẫu xe có khả năng tiết kiệm nhiên liệu tuyệt vời và cảm giác lái thú vị. Tuy nhiên giá thành của xe được cho là khá đắt đỏ. Kỷ nguyên hoạt động trải dài qua 10 thế hệ của Chevrolet Impala sẽ chính thức dừng lại vào khoảng tháng 12/2019. Chevrolet Cruze sẽ chính thức ngừng sản xuất vào tháng 3/2019. Tại Việt Nam, Chevrolet Cruze cũng không còn xuất hiện trong danh mục sản phẩm sau 8 năm góp mặt trên thị trường. Do doanh số khá thấp nên mẫu xe sang Alfa Romeo 4C Coupe sẽ bị Alfa Romeo bị khai tử vĩnh viễn. Video: Top 10 mẫu xe hơi bị khai tử sau 2018.