Dân chơi Hà thành rước dâu bằng "siêu xe" Lamborghini gỗ

Video: Chú rể rước dâu bằng siêu xe” Lamborghini gỗ tự chế gây sốt. Mới đây, video chú rể sử dụng “siêu xe” Lamborghini bằng gỗ tự chế trong lễ đón dâu tại Hà Nội nhận được sự chú ý đặc biệt của dư luận. Hình ảnh trong video cho thấy, chiếc xe được trang trí ngập tràn bóng bay và hoa hồng. Cặp đôi cô dâu chú rể hạnh phúc ngồi trên chiếc xe dẫn đầu đoàn nhà trai, nhà gái đi đến địa điểm tổ chức lễ thành hôn. Theo tìm hiểu, chú rể trong lễ cưới độc đáo trên là Dương Văn Trung (sinh năm 1993, Sơn Tây, Hà Nội) còn cô dâu là Kim Ngân. Lễ cưới của cặp đôi được tổ chức vào cuối tháng 12 vừa qua. Theo chia sẻ của chú rể Văn Trung thì chiếc siêu xe Lamborghini tự chế sử dụng trong đám cưới là do mình tự lên ý tưởng và thực hiện cách đây 1 năm. Vì muốn có kỷ niệm đáng nhớ trong ngày vui của mình nên Trung quyết định sử dụng chiếc xe tự chế để đưa vợ ra địa điểm tổ chức. “Lúc đầu em cũng tính đi bộ hoặc đi ôtô nhưng muốn tạo nên sự khác biệt, đem lại bất ngờ cho vợ nên đã dùng chiếc ôtô gỗ của mình làm phương tiện. Không ngờ lại được mọi người hưởng ứng và vỗ tay cổ vũ nhiệt tình đến vậy”, Trung nói. Được biết, chiếc siêu xe Lamborghini bằng gỗ rước dâu này có chiều dài 2m17, rộng 1m07, cao khoảng 0,5m. Theo thiết kế, xe có tải trọng tối đa khoảng 2 tạ với thiết kế 4 chỗ ngồi, chạy bằng động cơ điện. Trong đó, mỗi lần sạc đầy bình có thể đi được quãng đường dài 30km, với vận tốc trung bình khoảng 20-30km/ giờ. Chi phí để thiết kế “siêu xe” này vào khoảng 20 triệu đồng. Điều đặc biệt của chiếc xe này là phần vỏ ngoài được làm hoàn toàn bằng gỗ long não, một loại gỗ có hoa văn đẹp chuyên dùng để làm đồ nội thất, lục bình. Trước đó, vào tháng 8/2017, video xe ôtô do Trung tự chế chạy trên đường làng từng gây “sốt” dư luận và nhận về nhiều lượt chia sẻ. Bên cạnh những lời khen ngợi về ý tưởng nhiều người còn ngỏ ý muốn mua đứt nhưng Trung không đồng ý bán mà muốn giữ lại làm kỷ niệm. Tuy nhiên ngoài những lời khen, cũng có nhiều ý kiến trái chiều lại cho rằng - nếu cứ tiếp tục lưu thông chiếc xe này, rất có thể cả người và xe sẽ gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông khác bởi nó chưa đủ điều kiện và được phép lưu thông, thậm chí còn bị công an thu giữ.

