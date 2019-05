Đại gia Sài Gòn "đập thùng" xe sang Bentley Bentayga V8

Mới đây, một đại gia tại TP HCM đã tậu về cho mình chiếc SUV siêu sang Bentley Bentayga, chiếc xe này được phân phối chính hãng. Được biết, doanh nhân quận 12 đã bay về Hải Phòng để vào cảng Đình Vũ trực tiếp khui công chiếc Bentley Bentayga tiền tỷ này. Điều thú vị nhất chính là việc mẫu SUV siêu sang Bentley Bentayga của doanh nhân quận 12 mới tậu lại thuộc phiên bản V8. Như vậy, đây cũng chính là chiếc Bentley Bentayga V8 đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Điểm khác biệt dễ nhận ra nhất giữa chiếc SUV siêu sang Bentley Bentayga V8 đầu tiên có mặt tại Việt Nam so với những chiếc còn lại. SUV siêu sang Bentley Bentayga của doanh nhân quận 12 tại Sài Gòn còn thuộc phiên bản kỷ niệm 100 năm ngày ra đời của hãng xe Bentley. Điều này thể hiện rõ nhất qua việc logo Bentley có thêm đường viền vàng và ký hiệu 1919-2019 như dấu hiệu nhận biết đây là chiếc Bentley Bentayga sản xuất trong năm 2019. Một lợi thế khác của SUV siêu sang Bentley Bentayga khi mang động cơ V8 sẽ được hưởng thuế tốt hơn so với phiên bản W12. Hiện chưa rõ mức giá bán của chiếc Bentley Bentayga V8 đầu tiên có mặt tại Việt Nam, chỉ biết rằng, Bentley Bentayga W12 chính hãng trước đó được bán với giá từ 20 tỷ đồng. Chiếc xe cũng vẫn được tích hợp đầy đủ các trang bị tiện nghi xa hoa, đồng thời Bentley còn giới thiệu một số tùy chọn màu sắc và vật liệu cao cấp mới bên trong cabin, chẳng hạn như sợi carbon. Khác biệt lớn nhất của Bentley Bentayga V8 mới này đó chính là sự hiện diện của khối động cơ V8 tăng áp kép 4.0l V8 trong khoang máy. Với công suất 542 mã lực và mô-men xoắn 770Nm, động cơ này mạnh đúng bằng chiếc xe sang thể thao Porsche Panamera Turbo và chỉ thua kém lần lượt 58 mã lực/130Nm so với phiên bản Bentayga W12 hàng đầu. Đổi lại, trọng lượng của Bentayga V8 giảm xuống chỉ còn 2,36 tấn. Chính vì vậy, các thông số hiệu năng của Bentayga V8 vẫn khá ấn tượng: chiếc xe chỉ mất 4,5 giây để tăng tốc từ 0-100km/h và đạt tốc độ tối đa 290km/h - chỉ Bentayga W12 thua 0,4 giây và 10km/h. Để giúp người lái kiểm soát chiếc xe hiệu quả hơn, Bentley đã trang bị cho Bentayga V8 hệ thống treo chủ động với nguồn điện 48V và các đĩa phanh gốm-carbon. Hệ thống phanh cũng là một điểm đáng nói trên Bentayga V8. Phanh trước có đường kính lên tới 440mm, sử dụng heo phanh với 10 piston đối xứng nhau và đĩa 370mm ở bánh sau. Theo Bentley, chưa có một mẫu xe thương mại nào sử dụng phanh lớn như vậy. Chính vì vậy, không ngạc nhiên khi tùy chọn mâm của xe có đường kính "ngoại cỡ" từ 20-22 inch. Video: Chi tiết SUV hạng sang Bentley Bentayga V8.

