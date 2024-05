Ferrari 12Cilindri 2024 vẫn sử dụng động cơ V12, từ 423.000 USD

Khác biệt với nhiều thương hiệu khác đã khai tử khối động cơ V12 huyền thoại và điện khí hóa thương hiệu, Ferrari 12Cilindri Coupe và Spider 2024 đã lựa chọn con đường duy trì song song hai lựa chọn này, vừa “chiều lòng” những người đam mê động cơ V12 truyền thống, vừa đem tới lựa chọn với những dòng xe Hybrid tiên tiến. Bộ đôi siêu xe Ferrari 12Cilindri 2024 mới đã được ra mắt chính thức tại Miami, Mỹ mang trên mình khối động cơ V12 trứ danh. Khối động cơ V12 dung tích 6.5 lít, 65 độ là sự phát triển mới nhất của khối động cơ mã F140 V-12 của Ferrari, lần đầu tiên được sử dụng trên Enzo 20 năm trước. Trên Ferrari 12Cilindri, khối động cơ V12 hút khí tự nhiên này có khả năng sản sinh mức công suất 819 mã lực tại 9.250 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 678 Nm tại 7.250 vòng/phút và redline được thiết lập ở tốc độ 9.500 vòng/phút. Mẫu xe này cũng không được trang bị thêm hỗ trợ Hybrid nhẹ, trên thực tế Ferrari đã cố gắng đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn khí thải liên quan mà không cần phải sử dụng đến điện khí hóa. Khối động cơ này tương tự với trang bị trên mẫu xe 812 Compizione, hoàn chỉnh với các thanh kết nối bằng titan và hệ thống van loại bỏ các bộ nâng thủy lực thông thường và được tinh chỉnh nhằm tối ưu hóa hoạt động của xe. Tuy nhiên, xe cũng được trang bị tính năng “Aspirated Torque Shaping” sử dụng một thiết bị điện tử để sửa đổi đường cong mô-men xoắn ở bánh răng thứ ba và thứ tư. Kết hợp với khối động cơ V12 ấn tượng chính là hộp số ly hợp kép tám cấp gắn ở phía sau, hứa hẹn chuyển số nhanh hơn 30% so với hộp số của 812. Mẫu xe được trang bị bộ lốp 21 inch giúp rút ngắn tỷ số truyền xuống 5,0% một cách hiệu quả, góp phần tăng tốc tốt hơn. Ferrari cho biết thời gian tăng tốc từ 0 – 100 km/h của xe chỉ trong vòng 2,9 giây. Phiên bản 12Cilindri Spider tăng tốc lên 100 km/h chậm hơn ở mức 2,95 giây. Tốc độ tối đa của cả hai phiên bản có thể đạt mức xấp xỉ 340 km/h. Về kích thước, 12Cilindri lớn hơn một chút so với 812 Superfast, tuy nhiên chiều dài cơ sở của xe ngắn hơn khoảng 25mm. Mẫu xe sở hữu thiết mang tính hoài cổ, đèn chiều sáng cổ điển tương tự mẫu xe cổ 365 GTB/4 Daytona và được bổ sung thêm nhiều chi tiết kỹ thuật hơn. Mẫu xe có cấu hình động cơ đặt trước này còn có những đường nét mềm mại, cổ điển và phần mui xe được thiết kế đan xen màu sắc giúp tạo vẻ khác biệt cho mẫu siêu xe Ý. Bên trong, xe vẫn được trang bị các chi tiết thiết kế tương đồng với những dòng xe hiện tại của thương hiệu. Phần táp lô của xe có thiết kế tương đồng với siêu SUV Purosangue, được chia làm hai khu vực người lái và hành khách, bên ghế hành khách cũng được trang bị thêm một màn hình hiển thị đa thông tin. Ở trung tâm bảng điều khiển là màn hình thông tin giải trí 10,25 inch, ngoài ra xe cũng được trang bị màn hình kỹ thuật có kích thước 15,6 inch dành cho người lái. Ngoài ra, xe cũng được trang bị màn hình 8,8 inch ở bên khu vực ghế ngồi của hành khách. Ngoài ra, khách hàng cũng có thể lựa chọn tùy chọn trang bị hệ thống âm thanh Burmester 15 loa cho xe của mình. 12Cilindri được trang bị tất cả các hệ thống kiểm soát khung gầm tiên tiến và mới nhất của Ferrari bao gồm cả Side Slip Control 8, được thiết kế để có khả năng tính toán nhanh hơn mức độ bám của lốp. Ngoài ra xe còn có hệ thống lái bốn bánh độc lập thông minh, có thể điều khiển các lốp sau theo hướng ngược nhau. Xe được trang bị bộ lốp thể thao có thông số 275/35ZR21 ở phía trước và 315/35ZR21 ở phía sau. Người mua có thể lựa chọn lốp Michelin Pilot Sport S 5 hoặc Goodyear Eagle F1 Supersport. Theo Ferrari, 12Cilindri có trọng lượng khô chỉ 1,560 kg, phiên bản 12Cilindri Spider sẽ có trọng lượng khô nặng hơn và được công bố ở mức 1,620 kg. Ferrari cũng cho biết 12Cilindri cứng hơn 15% so với 812. Mức giá xe Ferrari 12Cilindri sẽ có mức khởi điểm ở mức 423.000 USD cho phiên bản Coupe và 466.000 USD cho phiên bản mui trần. Video: Giới thiệu Ferrari 12Cilindri Coupe và Spider 2024.

