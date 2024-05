Renault Symbioz Hybrid 2024 - SUV gia đình tiết kiệm xăng giá rẻ

Renault Symbioz Hybrid 2024 mới là một chiếc SUV có kích thước tương tự mẫu xe Nissan Qashqai mà hãng cho biết gợi nhớ đến những mẫu xe rộng rãi, linh hoạt. Phân khúc SUV cỡ nhỏ đang bùng nổ ở châu Âu và mặc dù Scenic E-Tech chạy điện của Renault có kích thước phù hợp để cạnh tranh với các đối thủ như Nissan Qashqai mới được nâng cấp nhưng mẫu xe này lại không đáp ứng được nhu cầu về hệ truyền động của xe. Hầu hết những người dùng vẫn đều muốn có trang bị Hybrid, chính vì vậy mà mẫu xe SUV Renault Symbioz Hybrid 2024 chỉ được trang bị duy nhất một trang bị động cơ bốn xi lanh thẳng hàng với trang bị Hybrid. Động cơ xăng 1,6 lít trên xe chỉ tạo ra công suất 94 mã lực nhưng kết hợp với động cơ điện chính 52 mã lực và máy phát điện hỗ trợ khởi động 24 mã lực, từ đây mang lại hiệu suất vượt trội. Sự kết hợp này mang đến cho xe mức tổng công suất 143 mã lực thông qua hộp số tự động đi kèm với hệ dẫn động caaud trước. Mẫu xe này được trang bị hộp số với 4 số cho động cơ xăng và 2 số cho động cơ điện. Mẫu xe Renault Symbioz có chiều dài tổng thể 4.413 mm, định vị nằm giữa hai mẫu e Captur nhỏ hơn và Austral lớn hơn và mẫu xe này được phát triển dựa trên nền tảng CMF-B được sử dụng cho hai mẫu xe Captur và Clio supermini. Tuy nhiên, so với hai mẫu xe này, Renault Symbioz có thiết kế góc cạnh hơn, cứng cáp hơn so với mẫu xe Captur chung nền tảng. Ở hàng ghế thứ hai, mẫu xe được trang bị ghế băng dài, nếu gập hàng ghế này xuống, không gian chở hàng của xe có thể tăng lên từ mức khoảng 492 lít lên mức 624 lít và Renault cho biết có 24,7 lít không gian chứa đồ bên trong nội thất xe bao gồm cả một ngăn chứa đồ cỡ lớn có dung tích 7 lít giúp người dùng có thể thoải mái chứa đồ. Người mua Symbioz có thể lựa chọn thêm tùy chọn nóc xe kính Solarbay tối màu giống trang bị trên Scenic E-Tech giúp cải thiện khoảng không trên đầu thêm 30 mm. Phần nóc xe kính được làm bằng cách nhấn công tắc hoặc bằng lệnh thoại, sử dụng công nghệ Trợ lý ảo Google tiêu chuẩn được tích hợp trong màn hình cảm ứng dọc 10,4 inch. Mẫu SUV Symbioz cũng được tích hợp nhiều phần mềm hỗ trợ an toàn cho người lái. Người dùng có thể sử dụng Công tắc an toàn tắt tối đa sáu chức năng ADAS chỉ với một lần nhấn nút. Thương hiệu sẽ bắt đầu nhận đơn đặt hàngvà công bố giá xe Renault Symbioz Hybrid 2024 vào tháng 7 tới. Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Renault Symbioz Hybrid 2024.

