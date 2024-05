DMC ra mắt gói độ siêu xe Lamborghini Revuelto từ 288.888 USD

Sau gần 1 năm kể từ khi DMC công bố gói trang bị khí động học Schumacher và Molto Veloce cho siêu xe Lamborghini Revuelto, thương hiệu này mới đây đã tiếp tục cho ra mắt gói nâng cấp khác cho mẫu siêu xe này, từ đây cung cấp thêm những lựa chọn mới cho khách hàng. Gói nâng cấp mang tên Lamborghini Revuelto Edizione GT (E-GT) có diện mạo góc cạnh cùng những chi tiết nâng cấp “đô sộ” hơn đều được làm từ vật liệu sợi carbon. Gói độ này sẽ được sản xuất giới hạn chỉ 10 chiếc và sẽ có giá khởi điểm ở mức khoảng 288.888 Đô. DMC đã ra mắt gói độ E-GT với những hình ảnh thiết kế đồ họa CGI, nhưng gói nâng cấp này có một diện mạo hầm hố hơn nhiều so với bộ Bodykit Molto Veloce, nổi bật với cánh gió sau cỡ lớn ốp liền với hai bên khuếch tán sau của xe và cánh gió này cũng được trang bị một vây lướt gió đứng được lắp đặt dọc trên nắp động cơ xe. Mẫu xe cũng được trang bị bộ mâm độ đa chấu được làm bằng vật liệu sợi carbon mới, líp hông được tinh chỉnh cũng như phần cản trước của xe được mở rộng với phần líp trước được kéo dài. DMC còn bổ sung thêm một bộ cửa hút gió mới trên mui xe. Tất cả các chi tiết của bộ body kit đều được làm bằng sợi carbon với lớp sơn bóng hoặc mờ. Theo hãng độ, mỗi chiếc trong số 10 chiếc Edizione GT sẽ được hoàn thiện với một màu sắc khác nhau. Hơn nữa, chủ sở hữu sẽ có thể cá nhân hóa chiếc xe của mình bằng cách khắc logo hoặc tên cá nhân của khách hàng ở cả ngoại thất và nội thất. Về nội thất, hãng độ sẽ tân trang lại hoàn toàn các chi tiết nội thất để đem tới cho chủ sở hữu một trải nghiệm mới thú vị hơn. Những nâng cấp khác trên xe còn có hệ thống ống xả mới bằng thép không gỉ và tùy chọn tăng sức mạnh cho hệ truyền động plug-in hybrid V12 của Revuelto. Nếu được nâng cấp, xe sẽ được tăng công suất lên thêm 88 mã lực so với trang bị nguyên bản Theo trang web chính thức của hãng độ, giá của bộ bodykit được ấn định trong khoảng từ 288.888 Đô đến 388.888 USD, đắt hơn đáng kể so với gói nâng cấp Molto Veloce / Schumacher được công bố trước đó có giá trị ở mức chỉ khoảng 39.990 – 49.990 USD. DMC cho biết, khách hàng hiện tại sẽ được chọn lọc và phân bổ theo từng khu vực. Để đảm bảo khả năng tiếp cận và phân bổ trên toàn cầu, hãng độ sẽ phân bổ hai xe Lamborghini Revuelto độ khủng dành cho thị trường Bắc Mỹ, hai mẫu nữa cho Trung Đông và các thị trường như Trung Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Hồng Kông và Châu Âu sẽ có 1 chiếc mỗi nơi. Video: Giới thiệu siêu xe Lamborghini Revuelto.

