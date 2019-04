Cận cảnh "hàng hiếm" BMW M4 giá 3,2 tỷ ở Sài Gòn

Hiện tại, số lượng xe BMW M4 tại Việt Nam không nhiều - bởi M4 chính là phiên bản hiệu năng cao của dòng 4 Series Coupe. Dòng xe này hiện có 2 biến thể bao gồm coupe và mui trần, chiếc M4 hàng hiếm rao bán này là một gợi ý dành cho những tín đồ đam mê dòng BMW mạnh mẽ. Chiếc xe BMW M4 đời cũ trong bài viết này được sản xuất năm 2016 đăng ký 2017 (nhập Đức) đã được nâng cấp nhiều "đồ chơi" hàng hiệu như: Cánh gió làm từ sợi carbon của thương hiệu AC Schnitzer (Đức), lọc gió Injen Air Intake System, hệ thống xả thể thao Capristo Exhaust (Mỹ) có van On/ Off + X - pipe,... Các chi tiết khác được trang bị như; ốp gương chiếu hậu và ốp mặt ca-lăng carbon từ M Performance, ốp full-carbon cho nội thất, ‘’lên’’ bodylip (cản trước + sau + ốp sườn Carbon 3D Design)... Chiếc BMW M4 coupe 2016 này được hãng xe Đức trang bị tiêu chuẩn bao gồm bộ mâm hợp kim M-Sport 18 inch, đèn pha HID. Tuy nhiên, gần như các chi tiết ngoại thất cảu xe đã được chủ nhân độ lại giúp nó "ngầu" hơn nhiều so với nguyên bản. Bên trong nội thất của xe được thiết kế khá đẹp mắt với các chi tiết bọc da và carbon - đáng chú ý là bộ ghế thể thao điều chỉnh điện 10 hướng bọc da Merino, ghế trước có sưởi, hệ thống kết nối Bluetooth, điều hướng... vô lăng xe dạng 3 chấu thể thao với các nút bấm đa dụng và lẫy chuyển số. Bên cạnh nhiều tùy chọn (options) khác, M4 còn sở hữu; đèn pha tự động điều chỉnh độ cao, đèn pha LED thích ứng (adaptive full LED headlight), camera chiếu hậu, màn hình hiển thị trên kính lái (HUD), cảm biến đỗ xe phía trước và phía sau, chìa khóa thông minh - Comfort Access (tự động mở khóa khi chủ xe tiến lại gần). Bên dưới nắp ca-pô M4 (F82) là khối động cơ 6 xy-lanh thẳng hàng dung tích 3.0L tăng áp kép (2 tăng áp cổng nạp đơn - mono-scroll turbochargers) công nghệ TwinPower Turbo (S55B30) cho công suất tối đa (nguyên bản; stock) ở mức 425 mã lực tại 5.500 v/p và mô-men xoắn cực đại 550Nm có được từ vòng tua 1.850 v/p. Sức mạnh của khối động cơ trên M4 được truyền xuống cầu sau (RWD) thông qua hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp (7 DCT). Hộp số ly hợp kép giúp xe tăng tốc từ 0 lên 100 km / h chỉ trong 4,1 giây. Thực tế, động cơ M4 này được chia sẻ với người anh em M3. Ngoài ra, xe con được trang bị 3 chế độ lái khác nhau bao gồm Comfort, Sport và Sport +. Khi mới về thị trường Việt Nam, mẫu xe thể thao này có giá bán 4,383 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí ra biển số. Sau khi đã lăn bánh khoảng hơn 28.000 km, nó hiện đang được chủ nhân rao bán với mức giá chỉ 3,2 tỷ đồng - giảm giá khoảng hơn 1 tỷ đồng chỉ sau 2 năm sử dụng. Tại Việt Nam hiện nay, thương hiệu xe sang nhà BMW đang được phân phối chính hãng bởi Thaco. Số lượng xe thể thao BMW M4 coupe không nhiều, chính vì thế, việc một chiếc xuất hiện trên thị trường xe cũ sẽ là cơ hội hiếm có cho những người mê dòng M-Sport của hãng BMW. Video: Xem chi tiết mẫu xe BMW M4 (F82) đầy cá tính.

