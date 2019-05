BMW F850GS Adventure 2019 "chốt giá" 510 triệu tại Ấn Độ

Mẫu xe môtô BMW F850GS Adventure 2019 được đanh giá là chiếc Adventure tầm trung hoàn toàn mới với rất nhiều nâng cấp và trang bị đáng giá so với mẫu F800GS cũ. Theo đó, ngoại hình xe được nâng cấp toàn diện với vẻ ngoài mới hiện đại hơn, nhưng vẫn giữ được vẻ bụi bặm và mạnh mẽ vốn có của dòng Adventure. Xe có dáng vẻ cao ráo nhờ hệ thóng treo hành trình dài, tay lái và đèn pha được bố trí khá cao, kính chắn gió của xe cũng được nâng cao, che lấy bảng đồng hồ phía sau. Đầu xe gây ấn tượng với đèn pha thiết kế bất đối xứng truyền thống của thương hiệu BMW, ngay bên dưới đèn pha là mũi xe kéo dài về phía trước, tạo thành chắn bùn phụ, ôm lấy lốp xe phía trước là chắn bùn chính cho xe. Dàn yếm hai bên che kín động cơ của chiếc BMW F850GS Adventure 2019 mới, yên xe có thiết kế một mảnh kéo dài về phía sau. Đồng hồ của xe gồm đồng hồ analog thể hiện vòng tua và màn hình LCD hiển thị nhiều thông tin của xe. Khách hàng có nhu cầu có thể nâng cấp lên màn hình màu TFT kích thước 6,5 inch, tích hợp kết nối Bluetooth, cho phép kết nối với điện thoại di động. Bình xăng của F850GS Adventure có dung tích 23 lít, lớn hơn hẳn so với con số 15 lít của bản tiêu chuẩn F850GS. Theo công bố của BMW thì F850GS Adventure có khả năng đi được 550 km trước khi phải đổ xăng. Hệ thống treo của xe mang thương hiệu Ohlins cao cấp hơn so với F850GS tiêu chuẩn, gồm cặp phuộc trước hành trình ngược và giảm xóc lò xo trụ đơn phía sau có hành trình tương ứng là 230mm và 215mm. Là bản Adventure, xe trang bị bộ vành nan kích thước 21 inch ở trước và 17 inch phía sau, đi kèm là bộ lốp gai đa địa hình. Đảm bảo an toàn cho xe là phanh đĩa tích hợp hệ thống chống bó cứng phanh ABS. Sức mạnh của xe đến từ khối động cơ xylanh đôi, DOHC, dung tích 853cc, làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất 95 mã lực tại tua máy 8.250 vòng/phút và mômen xoắn cực đại 86 Nm tại tua máy 6.250 vòng/phút. Nhờ trang bị này là xe có thể đạt vận tốc tối đa 197 km/h. Về mặt công nghệ hỗ trợ điện tử, nhờ sử dụng ga điện tử mà BMW F850GS có 2 chế độ chạy là Rain và Road. Hai chế độ trên sẽ bao gồm thêm các chế độ chạy Pro gồm Dynamic, Enduro và Enduro Pro. Các công nghệ hỗ trợ khác bao gồm hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống cân bằng tự động ASC, hệ thống treo điện tử Dynamic ESA, hệ thống kiểm soát lực kéo Dynamic DTC và hệ thống khóa thông minh. Được biết, BMW Motorrad Việt Nam đã nhập về mẫu xe này, tuy nhiên vẫn chưa chính thức bán ra và thông cáo báo chí. Theo một nguồn tin nội bộ thì giá xe BMW F850GS Adventure tại Việt Nam sẽ khoảng 530 triệu đồng. Dự kiến xe sẽ được chính thức bán ra thị trường Việt Nam trong nửa cuối năm nay. Video: Xem chi tiết xe môtô BMW F850GS Adventure 2019.

