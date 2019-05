Bán tải Chevrolet Colorado bản đặc biệt mới giá hơn 1 tỷ đồng

Được bán tại đa phần trên Thế giới với tên gọi xe bán tải Chevrolet Colorado, tuy nhiên mẫu bán tải hạng trung của hãng xe ôtô GM của Mỹ đã có mặt tại Châu Đại Dương dưới thương hiệu Úc Holden. Khác với nhiều hãng xe cùng tập đoàn General Motors, Holden còn có riêng một chi nhánh phát triển xe hiệu năng cao là HSV (Holden Sport Vehicle). Dựa trên chiếc Colorado quen thuộc, HSV vừa tạo ra một mẫu bán tải thể thao chưa từng xuất hiện trước đây là SportsCat RS. Chỉ có duy nhất một màu sắc là trắng Summit White, Chevrolet Colorado HSV SportsCat RS phiên bản giới hạn này trông khác biệt và thể thao hơn hẳn so với những chiếc Colorado khác. Điều này có được là nhờ vào bodykit cực dữ dằn mà HSV thiết kế cho chiếc xe. Chưa dừng lại ở đó, bộ mâm 6 cây thể thao, nắp thùng sau, nắp ca-pô với gò nổi, thanh giằng trên thùng và bộ decal đỏ HSV càng khiến cho phiên bản này trở nên ấn tượng hơn nữa. Dù không công bố ảnh trong nội thất nhưng HSV cho biết SportsCat RS sẽ có những chiếc ghế thể thao, cabin thêu chỉ đỏ và thảm sàn đặc biệt. Vật liệu bọc nội thất chính là da Jasmine và nhung Windsor. Khác với vẻ ngoài cực "ngầu" của mình, Chevrolet Colorado bản đặc biệt HSV SportsCat RS mới này cũng sẽ vẫn giữ nguyên động cơ diesel 4 xi-lanh thẳng hàng 2.8l tăng áp Duramax quen thuộc của dòng Colorado, cho công suất 197 mã lực và mô-men xoắn 500Nm. Sức mạnh này được truyền tới hộp số tự động 6 cấp và dẫn tới hệ dẫn động 4 bánh. Mặc dù vậy, hiệu năng vận hành của SportsCat RS vẫn được nâng cao nhờ hệ thống điều khiển lực kéo cân chỉnh lại, hệ thống giảm xóc MTV đôn cao, lốp Cooper Zeon LTZ Pro Sports All-Terrain bản rộng hơn và hệ thống phanh AP Racing. Các trang bị an toàn tiêu chuẩn của chiếc xe gồm 7 túi khí, cảnh báo đâm va trước, cảnh báo chuyển làn, chống lắc rơ-mooc, hỗ trợ đỗ xe trước sau và camera lùi. Theo HSV, hãng sẽ chỉ sản xuất đúng 100 chiếc SportsCat RS - 94 dành cho thị trường Úc và số còn lại phân phối tới New Zealand. Giá xe Chevrolet Colorado đặc biệt HSV SportsCat RS niêm yết 63.990 AUD (tương đương 1,04 tỷ đồng). Video: Chi tiết Chevrolet Colorado bản đặc biệt HSV SportsCat RS mới.

