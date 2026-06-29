Xã Phước Thạnh: Gói thầu xây dựng Trường THCS Phước Thạnh hơn 7 tỷ về tay ai?

Gói thầu số 02 thi công xây dựng công trình Trường THCS Phước Thạnh vừa hoàn thành mở thầu qua mạng. Dữ liệu ghi nhận mức giảm giá sâu hơn 612 triệu đồng từ một nhà thầu duy nhất tham dự.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, gói thầu số 02: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Trường THCS Phước Thạnh (địa bàn xã Phước Thạnh, tỉnh Tây Ninh) đã chính thức hoàn thành công tác đóng, mở thầu qua mạng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Diễn biến quá trình mở thầu tại dự án Trường THCS Phước Thạnh

Dự án Trường THCS Phước Thạnh có tổng mức đầu tư 9.190.297.960 đồng được UBND xã Phước Thạnh phê duyệt tại Quyết định số 698 ngày 16/03/2026. Mục tiêu của dự án: Nhằm đảm bảo cơ sở vật chất trường học, nâng cao chất lượng dạy và học của giáo viên học sinh, đảm bảo tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia. Dự án được UBND xã Phước Thạnh giao cho Ban Quản lý dự án xã Phước Thạnh làm chủ đầu tư chịu trách nhiệm lựa chọn nhà thầu.

Trên cơ sở đó ngày 04/06/2026 tại Quyết định số 04, Ban Quản lý dự án xã Phước Thạnh đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Trường THCS Phước Thạnh. Theo kế hoạch gói thầu số 02: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án có giá phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu là 7.658.220.000 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu và ngân sách xã. Hình thức lựa chọn nhà thầu được xác định là chào hàng cạnh tranh qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện là 180 ngày.

Đến ngày 15/06/2026 hồ sơ mời thầu được phê duyệt theo Quyết định số 15/QĐ-BQLDA của Ban Quản lý dự án xã Phước Thạnh.

Theo biên bản mở thầu ngày 24/06/2026, ghi nhận chỉ có duy nhất 01 nhà thầu nộp hồ sơ tham dự là Công ty TNHH Huỳnh Gia Tây Ninh. Giá dự thầu ban đầu là 7.582.260.179 đồng, đi kèm tỷ lệ giảm giá kê khai trực tiếp trên hệ thống là 7,08%. Sau khi áp dụng tỷ lệ giảm giá, giá dự thầu sau giảm giá của doanh nghiệp được xác lập ở mức 7.045.436.158 đồng.

Nguồn: MSC

Theo số liệu đang hiển thị trên Biên bản mở thầu được công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, tỷ lệ tiết kiệm ngân sách nhà thầu đưa ra tại gói thầu này đạt tới 8,0014%. Đây là mức giảm giá được dán nhãn phân loại ở nhóm "Cao" (lớn hơn 6%), mang lại hiệu quả giảm chi cho ngân sách nhà nước hơn 612 triệu đồng ngay tại bước nộp hồ sơ. Về mặt tiến độ, nhà thầu đề xuất thời gian thực hiện là 180 ngày, hoàn toàn trùng khớp với thời hạn yêu cầu trong hồ sơ mời thầu.

Năng lực ứng viên dự thầu

Công ty TNHH Huỳnh Gia Tây Ninh (MSDN: vn3901308211), có địa chỉ tại căn số 03 Golden Land, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Long Hoa, Tỉnh Tây Ninh, được thành lập năm 2020 do Phạm Thanh An là người đại diện pháp luật.

Trong lịch sử hoạt động đấu thầu tính đến tháng 06/2026 doanh nghiệp đã tham gia khoảng 86 gói thầu, trong đó trúng 62 gói, trượt 19 gói, 4 chưa có kết quả, 1 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) khoảng 52.814.016.601 đồng.

Trong giai đoạn 2025-2026 nhà thầu cũng đã ghi nhận trúng nhiều gói thầu có giá trị ở nhiều chủ đầu tư khác nhau, trong đó phải kể đến các gói:

Gói Thi công xây dựng và mua sắm, lắp đặt thiết bị tại Ban Quản lý dự án Phường Gò Dầu, trị giá 1.573.307.000 đồng, trúng tháng 05/2026;

Gói Thi công xây dựng + thiết bị tại Văn Phòng Đảng uỷ xã Thạnh Đức, trị giá 1.036.257.000 đồng, trúng tháng 12/2025;

Gói Thi công xây dựng tại Phòng Kinh tế xã Thạnh Đức, trị giá 1.165.687.000 đồng, trúng tháng 12/2025;

Gói Thi công xây dựng + thiết bị tại Phòng Kinh tế xã Phước Thạnh, trị giá 1.916.627.000 đồng, trúng tháng 11/2025;

Gói Mua sắm thiết bị phòng học và thiết bị PCCC tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu vực 4, trị giá 1.862.000.000 đồng, trúng tháng 9/2025;

Gói Thi công xây dựng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu vực 4, trị giá 3.110.062.015 đồng, trúng tháng 05/2025.

Hiện, gói thầu số 02: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Trường THCS Phước Thạnh (địa bàn xã Phước Thạnh, tỉnh Tây Ninh) vẫn đang trong quá trình đánh giá, chưa có kết quả cuối cùng.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin./.

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU ĐỐI VỚI HÀNG HÓA, XÂY LẮP Điều 58 Luật Đấu thầu quy định các phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm: Phương pháp giá thấp nhất; Phương pháp giá đánh giá; Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá. Phương pháp giá thấp nhất thường áp dụng cho các gói thầu đơn giản, các yêu cầu về kỹ thuật, tài chính được quy định thành các tiêu chuẩn "đạt" hoặc "không đạt". Nhà thầu nào có hồ sơ đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn và có mức giá thấp nhất sẽ được xếp hạng thứ nhất. Phương pháp giá đánh giá (thường dùng cho các gói thầu quy mô lớn) là phương pháp quy đổi các yếu tố về kỹ thuật, chất lượng, tiến độ và giá về cùng một mặt bằng giá để so sánh. Nhà thầu có giá đánh giá thấp nhất là nhà thầu trúng thầu. Cuối cùng, phương pháp kết hợp kỹ thuật và giá áp dụng cho các gói thầu công nghệ cao hoặc có tính chất đặc thù, trong đó điểm tổng hợp được tính theo tỷ trọng (thường kỹ thuật chiếm 70-80%, giá chiếm 20-30%). Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, hội đồng đánh giá (Tổ chuyên gia) phải có chứng chỉ hành nghề đấu thầu và phải chịu trách nhiệm cá nhân về kết quả chấm thầu. Với sự hỗ trợ của công nghệ năm 2026, việc chấm thầu qua mạng giúp loại bỏ các sai sót thủ công và đảm bảo tính khách quan. Người dân và các nhà thầu có thể tra cứu biên bản mở thầu công khai để biết giá dự thầu của các đối thủ, từ đó giám sát được sự minh bạch trong khâu chấm thầu của chủ đầu tư.

GHI CHÚ:

TÍT: Xã Phước Thạnh: Lộ diện nhà thầu giảm giá sâu tại gói thầu xây dựng Trường THCS Phước Thạnh

SAPO: Gói thầu số 02 thi công xây dựng công trình Trường THCS Phước Thạnh vừa hoàn thành mở thầu qua mạng. Dữ liệu ghi nhận mức giảm giá sâu hơn 612 triệu đồng từ một nhà thầu duy nhất tham dự