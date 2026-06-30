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Kho tri thức

Kỳ lạ những thành phố cổ xưa chỉ dành riêng cho phụ nữ ở châu Âu

Ẩn mình sau những hàng cây cổ thụ và bức tường gạch yên bình, Các tu viện béguinage xứ Flanders kể câu chuyện độc đáo về những người phụ nữ đi trước thời đại.

T.B (tổng hợp)

Các tu viện béguinage xứ Flanders là quần thể gồm 13 khu béguinage nằm rải rác ở vùng Flanders, Bỉ, được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới vào năm 1998. Đây là những cộng đồng khép kín dành cho các béguine – những phụ nữ sống đời đạo hạnh, nhưng không phải là nữ tu theo nghĩa truyền thống. Họ không tuyên khấn trọn đời, có thể sở hữu tài sản cá nhân và thậm chí rời cộng đồng để kết hôn nếu muốn. Mô hình này xuất hiện từ thế kỷ XIII và được xem là một hiện tượng xã hội rất đặc biệt trong lịch sử châu Âu.

Ảnh: ipanematravels

Phong trào béguine ra đời trong bối cảnh nhiều phụ nữ góa chồng hoặc chưa kết hôn mong muốn sống một cuộc đời gắn với đức tin mà không phải gia nhập các dòng tu nghiêm ngặt. Họ cùng nhau xây dựng những khu dân cư khép kín với nhà ở, nhà thờ, bệnh xá, vườn cây và quảng trường nhỏ. Các béguine dành thời gian cầu nguyện, chăm sóc người bệnh, dạy học, dệt vải và làm nhiều công việc thủ công để tự nuôi sống cộng đồng.

Ảnh: worldwanderista

Đi dạo trong một béguinage, du khách dễ dàng cảm nhận bầu không khí thanh bình hiếm có. Những ngôi nhà gạch trắng hoặc đỏ với mái ngói dốc bao quanh các khu vườn xanh mướt, những con đường lát đá cuội và các hàng cây cổ thụ tạo nên khung cảnh như bước ra từ một bức tranh Trung Cổ. Dù nằm giữa các thành phố nhộn nhịp, nhiều béguinage vẫn giữ được vẻ tĩnh lặng suốt hàng trăm năm.

Một trong những béguinage nổi tiếng nhất là Groot Begijnhof Leuven. Với hàng chục con phố nhỏ, hàng trăm ngôi nhà lịch sử và những cây cầu bắc qua dòng kênh hẹp, nơi đây được xem là một trong những quần thể béguinage lớn và đẹp nhất còn tồn tại. Ngày nay, khu vực này được KU Leuven sử dụng làm nơi ở cho sinh viên và học giả, mang đến sức sống mới mà vẫn gìn giữ nguyên vẹn giá trị lịch sử.

Ảnh: krisporelmundo

Điều khiến các béguinage trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở kiến trúc mà còn ở ý nghĩa xã hội. Trong thời đại mà phụ nữ có rất ít quyền tự quyết, các cộng đồng béguine đã tạo điều kiện để họ sống độc lập về kinh tế, học tập, lao động và tham gia các hoạt động từ thiện. Vì vậy, nhiều nhà nghiên cứu xem đây là một trong những mô hình cộng đồng nữ giới tiến bộ sớm nhất ở châu Âu.

Ngày nay, một số béguinage vẫn có người sinh sống, trong khi nhiều nơi trở thành bảo tàng hoặc không gian văn hóa. Chúng là minh chứng cho sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc đô thị, đời sống tâm linh và tinh thần cộng đồng, đồng thời phản ánh một chương lịch sử ít được biết đến về vai trò của phụ nữ trong xã hội Trung Cổ.

Những con phố nhỏ yên tĩnh của các béguinage không chỉ lưu giữ vẻ đẹp cổ kính của vùng Flanders mà còn kể câu chuyện về lòng nhân ái, sự độc lập và khát vọng tự chủ của những người phụ nữ đã sống cách đây nhiều thế kỷ.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước
#Các thành phố cổ dành cho phụ nữ #Cộng đồng béguine lịch sử #Kiến trúc và đời sống Trung Cổ #Vai trò của phụ nữ trong xã hội #Di sản văn hóa và bảo tồn

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