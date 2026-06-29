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Hành tinh địa ngục cách Trái Đất 40 năm ánh sáng gây sốc giới thiên văn

Một địa ngục cách Trái Đất 40 năm ánh sáng: 55 Cancri e, giải phóng những cơn sóng thần dung nham cao tới vài mét gây sốc giới thiên văn.

Thiên Đăng - (Theo Ithome)

55 Cancri e cách Trái Đất khoảng 40 năm ánh sáng. Hành tinh này quay quanh một ngôi sao lùn vàng có tên là 55 Cancere A. Hai thiên thể này ở rất gần nhau đến nỗi hành tinh 55 Cancri e này hoàn thành một vòng quỹ đạo quanh ngôi sao chủ của mình chỉ trong 18 giờ.

Khoảng cách cực kỳ gần này đã trực tiếp quyết định khí hậu khắc nghiệt của 55 Cancri e: bề mặt hành tinh này hoàn toàn tiếp xúc với bức xạ mạnh mẽ của ngôi sao chủ lùn vàng, với nhiệt độ bề mặt tăng vọt lên đến 2000 độ C.

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Một địa ngục cách Trái Đất 40 năm ánh sáng: 55 Cancri e, giải phóng những cơn sóng thần dung nham cao tới vài mét gây sốc giới thiên văn. Ảnh: @Mohammad Farhat và Eugene Chiang.

Dưới sức nóng thiêu đốt như vậy, đá trên 55 Cancri e không thể giữ được trạng thái rắn, do đó hình thành một đại dương dung nham lỏng trên toàn bề mặt.

Các nhà khoa học Mohammad Farhat và Eugene Chiang đã tiết lộ thêm các đặc điểm động lực học của đại dương dung nham này thông qua mô hình vật lý chi tiết. Không giống như thủy triều trên Trái đất, chủ yếu do lực hấp dẫn của Mặt trăng gây ra, lực thủy triều trên 55 Cancri e hoàn toàn bắt nguồn từ ngôi sao chủ lùn vàng khổng lồ của nó.

Do khoảng cách gần, lực hấp dẫn mạnh mẽ từ ngôi sao chủ lùn vàng tác động trực tiếp lên chất lỏng nóng chảy trên bề mặt hành tinh 55 Cancri e. Tương tác hấp dẫn này gây ra các chuyển động thủy triều dữ dội trong dung nham lỏng, tạo thành "sóng thần dung nham" cao vài mét và di chuyển với tốc độ cực cao. Phát hiện này minh họa rõ nét cách động lực học chất lỏng có thể định hình lại cảnh quan hành tinh trong điều kiện trọng lực và nhiệt độ khắc nghiệt.

Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện hơn 100 mộ táng thời kỳ Hùng Vương có niên đại khoảng 3.500 năm tại Di chỉ Vườn Chuối”. Nguồn video: @VTV24.
#Hành tinh #địa ngục Trái Đất #dung nham #sóng thần

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