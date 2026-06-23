Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Khám phá bí mật về hộp đen Trái đất sắp đi vào hoạt động

Theo kế hoạch, hộp đen Trái đất - công trình nhằm liên tục ghi lại dữ liệu môi trường trong dài hạn nằm ở Australia - dự kiến hoàn thành cuối năm 2026.

Tâm Anh (TH)

Tổ chức phi lợi nhuận Rouser Lab (Australia) xác nhận, hộp đen Trái đất sẽ nằm gần Queenstown, bên rìa một sân bay hẻo lánh phía tây Tasmania. Dự án xây dựng công trình nhằm liên tục ghi lại dữ liệu môi trường trong dài hạn này được công bố lần đầu tiên vào năm 2021. Việc lắp ráp các bộ phận quan trọng đang được tiến hành và dự kiến toàn bộ công trình sẽ hoàn thành vào tháng 12/2026.

Theo trang web của dự án, hộp đen Trái đất dài 16m, cao 4m, làm từ thép và bêtông. Công trình được thiết kế để chống chọi với mọi mối đe dọa có thể xảy ra như lốc xoáy, động đất, hỏa hoạn, lũ lụt hoặc các cuộc tấn công. Tasmania được chọn làm địa điểm xây dựng một phần vì tương đối ổn định về địa chất và chính trị.

Hộp đen Trái đất có thể tự vận hành nhờ năng lượng từ 36 tấm pin mặt trời phủ kính cường lực lắp đặt trên mái. Bên trong, hệ thống lưu trữ sẽ thu thập và lưu trữ một lượng lớn thông tin từ nhiều tổ chức trên toàn cầu, bao gồm các cơ quan vũ trụ, cơ quan khí tượng và trường đại học thông qua Internet.

tieuuu-2.png
Hình ảnh minh họa hộp đen Trái đất. Ảnh: Earth's Black Box.

"Hàng trăm bộ dữ liệu, phép đo và tương tác liên quan đến "sức khỏe" của Trái đất sẽ được thu thập liên tục và lưu trữ an toàn cho các thế hệ tương lai", trích thông báo về dự án hộp đen Trái đất.

Jonathan Kneebone, Giám đốc nghệ thuật của dự án hộp đen Trái đất cho biết, trong 5 năm qua, đội ngũ chuyên gia không ngừng phát triển thiết kế, hệ thống lưu trữ, nguồn dữ liệu, nền tảng web, đồng thời xây dựng các mô hình tài trợ để duy trì dự án trong tương lai.

Ngoài mục đích lưu trữ dữ liệu môi trường trong dài hạn, Rouser Lab hy vọng các thế hệ tương lai có thể xem xét hộp đen Trái đất và rút kinh nghiệm từ những quyết định môi trường mà con người đưa ra ngày nay.

Dự án hộp đen Trái đất lấy cảm hứng từ hộp đen máy bay (thường có màu cam) - thiết bị lưu trữ dữ liệu chuyến bay trong lớp vỏ chống va đập, giúp các nhà điều tra tìm hiểu nguyên nhân khi xảy ra sự cố. Đây cũng là một phát minh của Australia: nguyên mẫu đầu tiên được lắp ráp tại phòng thí nghiệm nghiên cứu của chính phủ tại Melbourne năm 1954.

Mời độc giả xem video: Giáo sư đoạt giải Nobel Hóa Học giao lưu với sinh viên Việt Nam. Nguồn: VTV24.
#Dự án hộp đen Trái đất #hộp đen Trái đất #Trái đất #dữ liệu môi trường

Bài liên quan

Kho tri thức

Tàu vũ trụ của SpaceX chở nhiều mẫu vật về Trái đất để nghiên cứu

Tàu vũ trụ Dragon của SpaceX đã rời Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) vào ngày 16/6 để trở về Trái đất. Dragon mang theo nhiều mẫu vật và thiết bị khoa học.

Theo Tân Hoa Xã, vào lúc 12h25 (giờ miền Đông nước Mỹ) ngày 16/6, tàu vũ trụ Dragon rời ISS và dự kiến đáp xuống vùng biển ngoài khơi bang California vào sáng 17/6. Đây là sứ mệnh tiếp tế thương mại lần thứ 34 mà SpaceX đã thực hiện cho Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA).

namm-2.png
Tàu vũ trụ Dragon của SpaceX rời Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) vào ngày 16/6/2026. Ảnh: NASA.
Xem chi tiết

Kho tri thức

Có thể phát hiện sự sống ngoài Trái đất bằng 'dấu vân tay sinh học'

Các nhà khoa học ở Israel cho biết có thể tìm thấy sự sống ngoài Trái đất thông qua xác định các "dấu vân tay sinh học" trong mẫu vật.

Trong nghiên cứu đăng trên tạp chí Nature Astronomy, các nhà khoa học tại Viện Khoa học Weizmann (Israel) cho biết đã tìm ra một phương pháp mới có thể hỗ trợ tìm kiếm dấu hiệu sự sống ngoài Trái đất thông qua việc phân tích axit amin và các mô hình phân tử trong mẫu vật từ sao Hỏa, tiểu hành tinh hoặc các mặt trăng băng giá của sao Mộc và sao Thổ.

Theo nhóm nghiên cứu, phương pháp mới tạo ra một dạng "dấu vân tay sinh học", giúp phân biệt vật chất hữu cơ do sự sống tạo ra với các hợp chất hữu cơ hình thành từ các quá trình hóa học tự nhiên.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Phát hiện 10 lỗ đen siêu khối lượng cách xa Trái đất hàng tỷ năm ánh sáng

Các nhà thiên văn học đã phát hiện ra 10 lỗ đen siêu khối lượng nằm cách Trái đất từ ​​12 đến 13 tỷ năm ánh sáng.

Trang IT Home đưa tin, các nhà thiên văn học quốc tế sử dụng kính viễn vọng không gian James Webb đã phát hiện ra 10 lỗ đen siêu khối lượng nằm cách Trái đất chúng ta khoảng 12-13 tỷ năm ánh sáng. Theo báo cáo, nhóm nghiên cứu đã phân tích dữ liệu từ máy quang phổ cận hồng ngoại của kính viễn vọng James Webb và tìm thấy các bước sóng đặc trưng của 10 lỗ đen trong số 185 thiên hà thăm dò nằm cách Trái đất từ ​​12 đến 13 tỷ năm ánh sáng.

Dựa trên các thông tin như quang phổ, 10 lỗ đen siêu khối lượng này đã được hình thành trong thời kỳ vũ trụ sơ khai và chúng có khối lượng từ 1 triệu đến 100 triệu lần khối lượng của Mặt Trời.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới