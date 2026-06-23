Khám phá bí mật về hộp đen Trái đất sắp đi vào hoạt động

Theo kế hoạch, hộp đen Trái đất - công trình nhằm liên tục ghi lại dữ liệu môi trường trong dài hạn nằm ở Australia - dự kiến hoàn thành cuối năm 2026.

Tổ chức phi lợi nhuận Rouser Lab (Australia) xác nhận, hộp đen Trái đất sẽ nằm gần Queenstown, bên rìa một sân bay hẻo lánh phía tây Tasmania. Dự án xây dựng công trình nhằm liên tục ghi lại dữ liệu môi trường trong dài hạn này được công bố lần đầu tiên vào năm 2021. Việc lắp ráp các bộ phận quan trọng đang được tiến hành và dự kiến toàn bộ công trình sẽ hoàn thành vào tháng 12/2026.

Theo trang web của dự án, hộp đen Trái đất dài 16m, cao 4m, làm từ thép và bêtông. Công trình được thiết kế để chống chọi với mọi mối đe dọa có thể xảy ra như lốc xoáy, động đất, hỏa hoạn, lũ lụt hoặc các cuộc tấn công. Tasmania được chọn làm địa điểm xây dựng một phần vì tương đối ổn định về địa chất và chính trị.

Hộp đen Trái đất có thể tự vận hành nhờ năng lượng từ 36 tấm pin mặt trời phủ kính cường lực lắp đặt trên mái. Bên trong, hệ thống lưu trữ sẽ thu thập và lưu trữ một lượng lớn thông tin từ nhiều tổ chức trên toàn cầu, bao gồm các cơ quan vũ trụ, cơ quan khí tượng và trường đại học thông qua Internet.

Hình ảnh minh họa hộp đen Trái đất. Ảnh: Earth's Black Box.

"Hàng trăm bộ dữ liệu, phép đo và tương tác liên quan đến "sức khỏe" của Trái đất sẽ được thu thập liên tục và lưu trữ an toàn cho các thế hệ tương lai", trích thông báo về dự án hộp đen Trái đất.

Jonathan Kneebone, Giám đốc nghệ thuật của dự án hộp đen Trái đất cho biết, trong 5 năm qua, đội ngũ chuyên gia không ngừng phát triển thiết kế, hệ thống lưu trữ, nguồn dữ liệu, nền tảng web, đồng thời xây dựng các mô hình tài trợ để duy trì dự án trong tương lai.

Ngoài mục đích lưu trữ dữ liệu môi trường trong dài hạn, Rouser Lab hy vọng các thế hệ tương lai có thể xem xét hộp đen Trái đất và rút kinh nghiệm từ những quyết định môi trường mà con người đưa ra ngày nay.

Dự án hộp đen Trái đất lấy cảm hứng từ hộp đen máy bay (thường có màu cam) - thiết bị lưu trữ dữ liệu chuyến bay trong lớp vỏ chống va đập, giúp các nhà điều tra tìm hiểu nguyên nhân khi xảy ra sự cố. Đây cũng là một phát minh của Australia: nguyên mẫu đầu tiên được lắp ráp tại phòng thí nghiệm nghiên cứu của chính phủ tại Melbourne năm 1954.