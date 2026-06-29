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Kho tri thức

Mảnh vũ khí hơn 100 tuổi hé lộ tuổi thọ 'khủng' của cá voi đầu cong

Mũi lao hơn 100 năm tuổi kẹt sâu trong thịt cá voi đầu cong đã vô tình trở thành bằng chứng sống minh chứng có thể sống thọ hơn 200 năm.

Tâm Anh (TH)

Tại vùng biển Alaska Vào năm 2007, những người săn cá voi bản địa Inuit phát hiện nhiều mảnh kim loại nằm sâu trong lớp mỡ của một con cá voi đầu cong (Bowhead whale). Kết quả kiểm tra của các chuyên gia cho thấy mảnh kim loại đó là phần còn lại của một mũi lao săn cá voi có niên đại hơn 100 tuổi.

Phát hiện này trở thành một trong những bằng chứng trực quan nhất cho thấy cá voi đầu cong có tuổi thọ đặc biệt cao. Đây cũng được xem là loài động vật có vú sống thọ nhất từng được ghi nhận.

Cá voi đầu cong từng bị khai thác thương mại quy mô lớn trong thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Hậu quả là số lượng cá voi đầu cong đã giảm xuống dưới 3.000 cá thể. Sau khi hoạt động săn bắt thương mại chấm dứt vào năm 1921, quần thể cá voi đầu cong dần phục hồi và ước tính hiện có khoảng 10.000-23.000 cá thể.

Do lệnh cấm không áp dụng đối với hoạt động săn bắt truyền thống phục vụ sinh kế của các cộng đồng bản địa ở ven biển phía Tây và phía Bắc Alaska nên người Inuit đã phát hiện điều bất thường bên trong cơ thể một con cá voi đầu cong trong chuyến đi săn.

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Cặp mẹ con cá voi đầu cong. Ảnh: NOAA Fisheries.

Một nhà sinh học đã phát hiện mảnh kim loại trong lúc con cá voi đầu cong được người dân bản địa xẻ thịt. Hiện vật sau đó được gửi tới nhà sử học John Bockstoce, thuộc Bảo tàng Săn cá voi New Bedford, để giám định.

Qua các phân tích và kiểm tra, giới chuyên gia xác định mảnh kim loại là đầu lao nổ từng được sử dụng phổ biến tại thành phố New Bedford (Mỹ). Loại vũ khí này được cấp bằng sáng chế và sử dụng rộng rãi trong thời gian từ năm 1885 - 1895. Phát hiện mới có ý nghĩa quan trọng khi trở thành bằng chứng cho thấy con cá voi đã sống sót sau khi bị ngư dân tấn công bằng đầu lao nổ từ hơn 100 năm trước. Dựa trên niên đại của mũi lao, các nhà khoa học ước tính cá thể cá voi đầu cong này ít nhất khoảng 115 tuổi.

Phát hiện mới góp phần củng cố thêm bằng chứng cho thấy cá voi đầu cong có thể sống thọ hơn 200 năm. Đồng thời, giới khoa học hy vọng thông qua nghiên cứu về loài này có thể làm sáng tỏ những bí ẩn về cơ chế trường thọ của một trong những loài động vật có vú nhất nổi tiếng thế giới.

Mời độc giả xem video: Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi.
#Tuổi thọ cá voi đầu cong #cá voi đầu cong #động vật có vú

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Cá voi đầu cong thọ hơn 200 năm nhờ cơ chế đặc biệt

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Được bao bọc trong lớp mỡ dày gần nửa mét và có thói quen đâm đầu vào băng ở Bắc Cực, loài cá voi đầu cong (Balaena mysticetus) nặng hơn 80.000 tấn thoạt nhìn có vẻ không phải là biểu tượng của sức khỏe và tuổi thọ. Tuy nhiên, một thống kê cho thấy cá voi đầu cong có tuổi thọ ấn tượng khi có thể sống hơn 200 năm. Ảnh: Tony Wu/Nature Picture Library.
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Vì vậy, các nhà khoa học đã thực hiện nghiên cứu nhằm giải mã lý do vì sao cá voi đầu cong sống thọ như vậy. Kết quả kiên cứu chỉ ra một loại protein được kích hoạt bằng nhiệt độ lạnh giúp sửa chữa ADN bị hỏng giúp chúng sống hơn 200 tuổi. Ảnh: Vladimir Chebanov/Shutterstock.com.
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Cá voi lưng gù lập kỷ lục ấn tượng khiến mọi người sửng sốt

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Cặp cá voi lưng gù lập kỷ lục mới về quãng đường di cư

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