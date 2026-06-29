Tìm thấy ngà voi hóa thạch quý hiếm 500.000 năm tuổi

Các nhà khảo cổ học ở Israel đã phát hiện ra một chiếc ngà voi hóa thạch được bảo quản đáng kinh ngạc, dài 2,6m và nặng khoảng 150 kg.

Các nhà khảo cổ học thuộc Cơ quan Cổ vật Israel (IAA) đã trưng bày một chiếc ngà quý hiếm có niên đại nửa triệu năm, thuộc về một loài voi khổng lồ đã tuyệt chủng, mà các học giả coi đây là bằng chứng về một nghi lễ xã hội của con người thời tiền sử.

Cổ vật dài 2,6m, nặng khoảng 150 kg, được nhà sinh vật học Eitan Mor phát hiện tại một địa điểm khai quật gần Revadim, một ngôi làng ở miền nam Israel, đây cũng là một khu vực có lịch sử phong phú về các hiện vật tiền sử. Nơi đây có thể là một đầm lầy hoặc hồ nước nông, nơi những người tiền sử (có lẽ là người Homo erectus) sinh sống, săn bắn và tương tác với các loài động vật lớn trong vùng.

Các nhà khảo cổ học ở Israel đã phát hiện ra một chiếc ngà voi hóa thạch được bảo quản đáng kinh ngạc, dài 2,6 mét và nặng khoảng 150 kg. Ảnh: @SCMP.

Cơ quan Cổ vật Israel (IAA) cho biết, đây là chiếc ngà hóa thạch lớn nhất từng được tìm thấy ở vùng Cận Đông. Avi Levy, giám đốc cuộc khai quật, cho biết việc tìm thấy chiếc ngà voi tiền sử được bảo quản trong tình trạng cực kỳ tốt là điều "tuyệt vời".

Giáo sư Israel Hershkovitz cho biết, con voi này là voi ngà thẳng, loài đã tuyệt chủng ở khu vực vùng Cận Đông khoảng hơn 500.000 năm trước. Bên cạnh chiếc ngà voi là những công cụ bằng đá lửa mà người tiền sử dùng để chặt và lột da động vật trong khu vực, dường như có cả xác voi nữa, Israel Hershkovitz cho biết thêm.

Ngà voi bị tách rời khỏi hộp sọ và thân voi, khiến các nhà nghiên cứu phải tìm hiểu xem liệu nó có phải là một phần của cuộc săn bắt lớn hay không, hoặc liệu nó có ý nghĩa xã hội hoặc tâm linh nào đối với con người thời tiền sử trong khu vực hay không.