Phát hiện dấu chân hóa thạch của một loài lưỡng cư kỷ Jura tại Trung Quốc

Các nhà khoa học Trung Quốc phát hiện dấu chân hóa thạch đầu tiên của một loài lưỡng cư kỷ Jura giữa tại Bắc Kinh.

Theo một báo cáo của hãng thông tấn Tân Hoa Xã, một nhóm nghiên cứu do các nhà khoa học Trung Quốc dẫn đầu đã phát hiện ra những hóa thạch dấu chân lưỡng cư đầu tiên được ghi nhận ở châu Á trong tầng địa chất kỷ Jura tại Bắc Kinh.

Phát hiện này lấp đầy khoảng trống trong nghiên cứu về hóa thạch dấu vết lưỡng cư kỷ Jura ở Trung Quốc và thậm chí cả châu Á.

Các nhà khoa học Trung Quốc phát hiện dấu chân hóa thạch đầu tiên của một loài lưỡng cư kỷ Jura giữa tại Bắc Kinh. Ảnh: @Ithome.

Theo nhóm nghiên cứu, các hiện vật hóa thạch là hai dấu chân được bảo tồn trên cùng một phiến đá, được phát hiện trên sườn dốc ven đường gần đường Jiulong thuộc thị trấn Long Tuyền, huyện Môn Đầu Câu, Bắc Kinh (Trung Quốc). Hai dấu chân này tạo thành một bộ dấu chân trước và sau có liên quan, dài khoảng 1,5 cm và rộng 1,3 cm, thể hiện rõ hình dạng quạt bốn ngón, cho thấy chúng được để lại bởi cùng một loài động vật nhỏ trong quá trình di chuyển liên tục.

Để phân tích những dấu chân nhỏ bé này, nhóm nghiên cứu đã sử dụng công nghệ mô hình hóa 3D bằng phương pháp đo ảnh để tạo ra mô hình kỹ thuật số có độ chính xác cao nhằm thu thập các chi tiết bề mặt. So sánh cho thấy những sinh vật tạo ra dấu chân này nhiều khả năng thuộc phân bộ Kỳ nhông, bao gồm các loài như kỳ nhông thông thường hiện đại và kỳ giông Axolotl.

Phát hiện này cho thấy rằng trong kỷ Jura giữa, cách đây khoảng 160 triệu năm trước, đã tồn tại một nhóm động vật lưỡng cư nhỏ thích nghi với các hoạt động trên cạn ở khu vực Bắc Kinh, cùng với dương xỉ, bạch quả và cây thiên tuế, tạo thành một hệ sinh thái phức tạp trong môi trường hồ đầm lầy.

Xing Lida, chuyên gia nghiên cứu khủng long và phó giáo sư tại Đại học Khoa học Địa chất Trung Quốc cho biết, các ghi chép trước đây về dấu chân động vật có xương sống ở Bắc Kinh trong kỷ Jura chủ yếu là của khủng long và rùa, trong khi dấu chân lưỡng cư chưa từng được ghi nhận trước đây. Phát hiện này cung cấp bằng chứng quan trọng để hiểu về môi trường địa lý cổ và đa dạng sinh học của miền Bắc Trung Quốc.