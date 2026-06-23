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Kho tri thức

NASA tìm cách giải cứu kính viễn vọng 250 triệu USD đang rơi trở lại Trái đất

NASA dự định triển khai một tàu vũ trụ nhỏ để cứu kính viễn vọng không gian Swift hoạt động hơn 20 năm đang rơi trở lại Trái đất.

Tâm Anh (TH)

Kính viễn vọng không gian Swift của NASA trị giá 250 triệu USD. Trong bối cảnh Swift đang rơi trở lại Trái đất, NASA nghiên cứu triển khai Swift Boost - nhiệm vụ giải cứu táo bạo, chưa từng được thử nghiệm ngoài không gian.

Theo kế hoạch, tàu Link của công ty Katalyst Space Technologies sẽ phải tiếp cận và ghép nối với kính viễn vọng không gian Swift, vốn không được thiết kế cho hoạt động này. Nếu mọi việc suôn sẻ, tàu Link nặng 425 kg sẽ đưa kính viễn vọng Swift lên quỹ đạo cao hơn, an toàn hơn, giúp nó kéo dài thêm thời gian hoạt động.

Tàu Link được dự kiến phóng lên không gian từ đảo Kwajalein, Nam Thái Bình Dương vào ngày 27/6 bằng Pegasus XL - tên lửa đẩy do tập đoàn Northrop Grumman chế tạo. Tàu vũ trụ này sẽ thực hiện hàng loạt cuộc kiểm tra nhằm đảm bảo các hệ thống cơ bản đều vận hành tốt.

Khi tới quỹ đạo của Swift, tàu Link sẽ tiếp cận, ghép nối rồi nâng dần kính viễn vọng lên quỹ đạo ban đầu trong khoảng vài tháng. Nếu mọi việc diễn ra đúng kế hoạch thì kính viễn vọng không gian Swift có thể nghiên cứu khoa học trở lại vào mùa thu này và kéo dài tuổi thọ thêm ít nhất 5 năm. Trong khi đó, tàu Link sẽ tách ra, tái nhập khí quyển và kết thúc nhiệm vụ.

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NASA có kế hoạch táo bạo để giải cứu kính viễn vọng không gian Swift đang rơi trở lại Trái đất. Ảnh: NASA.

NASA chọn công ty Katalyst Space Technologies để chế tạo tàu vũ trụ có khả năng nâng kính viễn vọng Swift với ngân sách 30 triệu USD vào tháng 9/2025. Sau 9 tháng, tàu Link đã hoàn chỉnh với 3 cánh tay robot, 3 động cơ đẩy chính và hàng loạt thiết bị khác. Con tàu vũ trụ này đã được bố trí nằm gọn trong tên lửa Pegasus XL, gắn dưới bụng vận tải cơ L-1011 Stargazer để đưa tới địa điểm phóng.

Nếu thành công thì vai trò của tàu vũ trụ Link sẽ trở nên ấn tượng khi một phương tiện tương đối nhỏ có thể kéo dài tuổi thọ cho kính viễn vọng đắt tiền hơn nhiều và vốn không được thiết kế để bảo trì.

Kính viễn vọng không gian Swift trị giá 250 triệu USD được NASA phóng năm 2004 nhằm nghiên cứu vụ nổ tia gamma và những hiện tượng vật lý thiên văn năng lượng cao khác. Vốn hoạt động ở quỹ đạo cao khoảng 600 km, Swift có thể nhanh chóng chuyển hướng để quan sát mục tiêu mới. Theo kế hoạch ban đầu, kính viễn vọng không gian Swift hoạt động trong 2 năm. Tuy nhiên, nó đã hoạt động tốt sau hơn 20 năm trước khi giảm dần độ cao và từ từ rơi xuống Trái đất. Các chuyên gia dự đoán Swift có thể rơi xuống mặt đất vào mùa Hè này nếu không thực hiện nhiệm vụ giải cứu.

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#kính viễn vọng không gian Swift #tàu vũ trụ #Trái đất

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