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Kho tri thức

Kỳ thú khoáng vật đỏ như than hồng chứa hơn một nửa là bạc nguyên chất

Sâu trong lòng các mạch quặng bạc, có một khoáng vật đỏ thẫm rực rỡ như than hồng đã khiến các nhà khoáng vật học say mê suốt nhiều thế kỷ.

T.B (tổng hợp)

Pyrargyrite là một trong những khoáng vật bạc nổi tiếng nhất thế giới, thuộc nhóm sulfosalt với công thức hóa học Ag₃SbS₃, chứa bạc, antimon và lưu huỳnh. Tên gọi của nó bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp: “pyr” nghĩa là lửa và “argyros” nghĩa là bạc, ám chỉ màu đỏ đậm đặc trưng cùng hàm lượng bạc rất cao. Trong giới sưu tầm khoáng vật, pyrargyrite thường được biết đến với biệt danh đầy thi vị là “bạc hồng ngọc” (ruby silver).

Ảnh: dakotamatrix

Điều khiến pyrargyrite trở nên đặc biệt chính là màu sắc hiếm có. Những tinh thể mới khai thác thường có màu đỏ ruby hoặc đỏ tím sẫm, đôi khi gần như trong suốt ở các cạnh mỏng. Khi ánh sáng chiếu xuyên qua, khoáng vật này có thể phát ra những sắc đỏ rực rỡ đáng kinh ngạc, khác hẳn vẻ ngoài tối màu của nhiều loại quặng kim loại khác. Tuy nhiên, khi tiếp xúc lâu với ánh sáng mạnh, bề mặt pyrargyrite có xu hướng sẫm màu dần, làm giảm đi vẻ lộng lẫy ban đầu.

Ảnh: dakotamatrix

Pyrargyrite kết tinh trong hệ tinh thể lục phương và thường xuất hiện dưới dạng các tinh thể lăng trụ, đôi khi phát triển thành những cụm tinh thể đẹp mắt. Độ cứng của nó chỉ khoảng 2,5 trên thang Mohs, tương đương với móng tay con người, vì vậy đây là khoáng vật khá mềm và dễ bị trầy xước. Mặc dù không thích hợp để chế tác trang sức thường ngày, các mẫu tinh thể đẹp lại được giới sưu tập đánh giá rất cao.

Ảnh: gemrockauctions

Về mặt kinh tế, pyrargyrite từng đóng vai trò quan trọng trong lịch sử khai thác bạc. Hàm lượng bạc trong khoáng vật này có thể vượt quá 59%, biến nó thành một nguồn quặng bạc giá trị. Trong thế kỷ XIX, nhiều mỏ bạc nổi tiếng tại Mexico, Đức, Chile và Hoa Kỳ đã khai thác được những lượng lớn pyrargyrite. Những mẫu tinh thể xuất sắc từ các mỏ này ngày nay có thể đạt giá hàng nghìn hoặc thậm chí hàng chục nghìn đô la trên thị trường sưu tầm.

Một điều thú vị là pyrargyrite có “người anh em họ” rất giống mình mang tên proustite (Ag₃AsS₃). Hai khoáng vật này có hình dạng và màu sắc tương tự đến mức các nhà khoáng vật học thời kỳ đầu thường nhầm lẫn chúng. Chỉ khi các phương pháp phân tích hóa học hiện đại ra đời, người ta mới xác định được rằng pyrargyrite chứa antimon còn proustite chứa asen.

Ngày nay, pyrargyrite không chỉ là đối tượng nghiên cứu của các nhà địa chất mà còn là một trong những khoáng vật được săn đón nhất trong giới sưu tầm. Những tinh thể đỏ thẫm lấp lánh của nó là minh chứng rằng ngay cả trong lòng những khối đá tưởng chừng vô tri, thiên nhiên vẫn có thể tạo ra những “viên ngọc lửa” đầy mê hoặc.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước
#Khoáng vật bạc hiếm có #Màu sắc đỏ ruby độc đáo #Lịch sử khai thác bạc #Phân biệt pyrargyrite và proustite #Giá trị sưu tầm khoáng vật

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