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Kho tri thức

Chiêm ngưỡng cung điện 300 năm tuổi vẫn là nơi ở của hoàng gia Thụy Điển

Nằm yên bình trên một hòn đảo gần Stockholm, cung điện này vừa là di sản thế giới vừa là nơi ở hiện tại của hoàng gia Thụy Điển.

Thanh Bình (tổng hợp)

Giữa mặt nước trong xanh của hồ Mälaren, cách trung tâm Stockholm khoảng 15 km, tọa lạc một trong những cung điện đẹp nhất châu Âu: Drottningholm. Không chỉ là một kiệt tác kiến trúc Baroque được bảo tồn gần như nguyên vẹn, nơi đây còn là nơi cư trú chính thức của hoàng gia Thụy Điển – điều hiếm thấy đối với một di sản lịch sử có tuổi đời hàng trăm năm.

Ảnh: scandinavialovesyou

Tên gọi Drottningholm có nghĩa là “Đảo của Hoàng hậu”. Cung điện hiện nay được xây dựng vào cuối thế kỷ XVII theo lệnh của Hoàng hậu Hedvig Eleonora sau khi cung điện cũ bị hỏa hoạn thiêu rụi. Công trình được thiết kế bởi các kiến trúc sư hàng đầu thời bấy giờ, lấy cảm hứng từ những cung điện lớn của châu Âu nhưng vẫn mang nét thanh lịch đặc trưng của vùng Bắc Âu.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Drottningholm gây ấn tượng bởi sự cân đối hoàn hảo. Mặt tiền màu vàng nhạt phản chiếu xuống mặt hồ tạo nên khung cảnh vừa trang nghiêm vừa thơ mộng. Phía sau cung điện là khu vườn Baroque rộng lớn với những hàng cây cắt tỉa công phu, đài phun nước và tượng điêu khắc được bố trí theo trục đối xứng. Nhiều du khách ví nơi đây như một phiên bản thu nhỏ của cung điện Versailles nổi tiếng ở Pháp.

Ảnh: Tripadvisor.

Tuy nhiên, điều khiến Drottningholm trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở bản thân tòa cung điện. Trong khuôn viên còn có một nhà hát cung đình thế kỷ XVIII được bảo tồn gần như nguyên trạng. Đây là một trong số rất ít nhà hát cổ trên thế giới vẫn còn sử dụng các hệ thống sân khấu cơ khí bằng gỗ từ hơn 250 năm trước. Những thiết bị tạo hiệu ứng gió, sấm chớp hay thay đổi bối cảnh vẫn có thể vận hành như khi mới được chế tạo.

Ảnh: Viator

Một điểm nhấn khác là Trung Hoa Các (Chinese Pavilion). Công trình nhỏ nhắn nhưng tinh tế này phản ánh sự say mê của giới quý tộc châu Âu đối với nghệ thuật phương Đông trong thế kỷ XVIII. Các gian phòng được trang trí bằng đồ sơn mài, tranh vẽ và những chi tiết lấy cảm hứng từ văn hóa Trung Hoa, tạo nên sự tương phản thú vị với phong cách châu Âu của cung điện chính.

Năm 1991, Drottningholm được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới nhờ giá trị nổi bật về kiến trúc, nghệ thuật cảnh quan và mức độ bảo tồn hiếm có. Dù hàng trăm nghìn du khách ghé thăm mỗi năm, một phần cung điện vẫn được dành riêng cho gia đình hoàng gia Thụy Điển sử dụng làm nơi ở chính thức.

Ngày nay, Drottningholm không chỉ là biểu tượng của lịch sử Thụy Điển mà còn là minh chứng sống động cho sự giao thoa giữa nghệ thuật, quyền lực và đời sống hoàng gia. Giữa những khu vườn cổ kính và mặt hồ yên ả, cung điện vẫn giữ nguyên vẻ đẹp thanh lịch đã tồn tại suốt hơn ba thế kỷ.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước
#Cung điện Hoàng gia Thụy Điển #Di sản kiến trúc Baroque #Vườn và kiến trúc cổ #Nhà hát cung đình lịch sử #Giao thoa nghệ thuật phương Đông

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