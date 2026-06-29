Tận mục loài côn trùng có đôi mắt kỳ lạ nhất từng được biết đến

Nhìn vào loài vạt này, người ta dễ dàng nhận ra rằng tiến hóa không chỉ hướng tới sự hoàn hảo về chức năng, mà đôi khi còn tạo ra những “tác phẩm” đầy bất ngờ.

Ruồi mắt cuống, loài được biết đến với tên khoa học Achias rothschildi, là một trong những sinh vật kỳ lạ nhất của thế giới côn trùng. Điểm gây ấn tượng mạnh nhất của chúng là đôi mắt nằm ở đầu các cuống dài vươn ra hai bên đầu như hai chiếc anten sinh học. Nhìn thoáng qua, chúng trông giống như những sinh vật bước ra từ một bộ phim khoa học viễn tưởng hơn là một loài ruồi thực thụ.

Ảnh: inaturalist

Cấu trúc mắt cuống này không phải ngẫu nhiên mà là kết quả của quá trình tiến hóa kéo dài. Ở nhiều loài ruồi mắt cuống, đặc biệt trong họ Diopsidae, chiều dài cuống mắt có liên quan trực tiếp đến khả năng sinh sản. Những con đực sở hữu cuống mắt dài hơn thường được con cái lựa chọn làm bạn tình, bởi đó là dấu hiệu của sức khỏe tốt và gen mạnh. Vì vậy, qua hàng triệu năm, chọn lọc giới tính đã “tái thiết kế” khuôn mặt của chúng thành những cấu trúc đối xứng nhưng cực kỳ kỳ dị.

Ảnh: dev.welcomewildlife

Riêng Achias rothschildi, loài này còn nổi bật hơn bởi mức độ “cực đoan” của cuống mắt. Khi trưởng thành, mắt của chúng có thể vươn dài sang hai bên gần bằng chiều dài cơ thể, tạo nên một diện mạo gần như không thể nhầm lẫn với bất kỳ loài côn trùng nào khác. Tuy nhiên, cấu trúc đặc biệt này cũng đi kèm với cái giá phải trả: khả năng bay của chúng bị hạn chế hơn so với các loài ruồi thông thường, và việc di chuyển trong môi trường rậm rạp trở nên khó khăn hơn.

Ảnh: framesofnature

Dù trông kỳ dị, ruồi mắt cuống lại đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái rừng nhiệt đới. Chúng góp phần vào quá trình phân hủy chất hữu cơ và là một mắt xích trong chuỗi thức ăn, làm mồi cho nhiều loài chim và côn trùng săn mồi. Điều thú vị là hành vi giao phối của chúng cũng rất “kịch tính”: các con đực thường đối đầu nhau bằng cách so chiều dài cuống mắt, gần như biến nó thành một “cuộc thi sắc đẹp sinh học” thu nhỏ.

Các nhà khoa học đặc biệt quan tâm đến Achias rothschildi không chỉ vì hình dạng độc đáo mà còn vì nó là minh chứng sống động cho cách chọn lọc giới tính có thể định hình cấu trúc cơ thể theo những hướng cực đoan đến mức tưởng như phi lý. Từ một loài ruồi nhỏ bé, tự nhiên đã tạo ra một trong những thiết kế kỳ lạ nhất trong thế giới sinh vật.

Nhìn vào ruồi mắt cuống, người ta dễ dàng nhận ra rằng tiến hóa không chỉ hướng tới sự hoàn hảo về chức năng, mà đôi khi còn tạo ra những “tác phẩm nghệ thuật sinh học” đầy bất ngờ và khác thường.