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Kho tri thức

Bí ẩn những bức tranh tường tuyệt đẹp trong lăng mộ Ai Cập 4.000 năm tuổi

Hình ảnh tuyệt đẹp của những bức tranh tường trong một lăng mộ cổ 4.000 năm tuổi mang đến cái nhìn hiếm hoi về nghệ thuật tang lễ của Vương quốc Ai Cập Cổ đại.

Thiên Đăng - (Theo SCMP)

Trong một khám phá khảo cổ học quan trọng, Cơ quan Cổ Vật Ai Cập đã công bố lăng mộ của một quan chức thuộc triều đại thứ năm, nó được trang trí bằng các bức phù điêu đầy màu sắc và các dòng chữ khắc cổ xưa được bảo tồn cực kỳ tốt.

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Hình ảnh tuyệt đẹp cho thấy bên trong một lăng mộ cổ Ai Cập 4.000 năm tuổi. Ảnh: @SCMP.

Lăng mộ này nằm gần Saqqara (vốn là một nghĩa trang cổ rộng lớn ở phía nam Cairo, Ai Cập), nó thuộc về một quan chức cấp cao tên là Khuwy, được cho là một quý tộc sống dưới triều đại thứ năm, triều đại cai trị Ai Cập cách đây khoảng 4.300 năm trước.

“Lăng mộ chủ yếu được làm từ gạch đá vôi trắng. Lăng mộ Khuwy hình chữ L bắt đầu bằng một hành lang nhỏ dẫn xuống tiền sảnh, và từ đó là một căn phòng mộ lớn hơn với những bức phù điêu được vẽ mô tả chủ nhân ngôi mộ đang ngồi bên bàn cúng tế, đến các cảnh sinh hoạt thường nhật, săn bắn và thế giới bên kia”, Mohamed Megahed, trưởng nhóm khai quật, cho biết trong một tuyên bố.

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Lăng mộ còn trưng bày những bức tranh tường rực rỡ sắc màu hoàng gia và những dòng chữ tượng hình chi tiết. Ảnh: @SCMP.

Lăng mộ này có thiết kế mái vòm và tường phía bắc độc đáo, được lấy cảm hứng từ bản thiết kế của các kim tự tháp hoàng gia. Ngoài ra, lăng mộ còn trưng bày những bức tranh tường rực rỡ sắc màu hoàng gia và những dòng chữ tượng hình chi tiết, mang đến một cái nhìn hiếm hoi về nghệ thuật tang lễ của Vương quốc Ai Cập Cổ đại.

Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện mộ cổ niên đại khoảng 5.000 năm tại Trung Quốc”. Nguồn video: @VTV24.
#Lăng mộ cổ #Ai Cập #quý tộc #chôn cất #lăng mộ

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