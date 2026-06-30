Túi lụa trong lăng mộ 2.200 năm tuổi hé lộ danh tính chủ nhân

Theo đó, có hơn 200 mảnh tre khắc chữ Hán cổ được phát hiện đựng trong một chiếc túi lụa giấu trong lăng mộ Xiejiaqiao số 1 ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Ước tính, lăng mộ này có niên đại hơn 2.200 năm tuổi.

Những mảnh tre cổ này được tìm thấy 9 ngày sau khi các nhà khảo cổ khai quật được một chiếc quan tài dài 2,46 mét, chúng được bọc trong chiếc túi có bốn lớp lụa thêu. Điều đáng kinh ngạc là chiếc túi lụa vẫn còn nguyên vẹn dưới lòng đất sau hàng nghìn năm.

Những mảnh tre cổ hé lộ danh tính chủ nhân lăng mộ cổ xa hoa. Ảnh: @China.org.

"Lăng mộ thời nhà Hán đã được tìm thấy ở nhiều nơi trên khắp Trung Quốc, nhưng rất hiếm khi tìm thấy một lăng mộ được bảo tồn tốt như thế này. Điều này sẽ cung cấp dữ liệu lịch sử quý giá cho các nghiên cứu về khảo cổ học, lịch sử, động vật học, thực vật học và khoa học dệt may lịch sử", ông Wang Mingqin, giám đốc Bảo tàng Kinh Châu, cho biết tại một cuộc họp báo.

Những mảnh tre nhỏ trong chiếc túi lụa đã hé lộ danh tính của chủ nhân lăng mộ. Bà là một phụ nữ quý tộc tên là "Hui", sống vào thời nhà Hán (khoảng năm 206 Trước Công Nguyên).

Theo tài liệu từ các mảnh tre, người phụ nữ này là mẹ của bốn quan lại thuộc tầng lớp quý tộc. Bà được chôn cất vào ngày 28 tháng 11 năm 183 Trước Công Nguyên. Các nhà khảo cổ đã tìm thấy một bộ xương còn nguyên vẹn bên trong quan tài. Bản thân quan tài được trang trí bằng các họa tiết chạm khắc gỗ tinh tế, mà vẫn còn có thể nhận ra sau hàng nghìn năm chịu tác động của độ ẩm và sự bào mòn.

Khoảng 200 hiện vật văn hóa cũng được khai quật trong lăng mộ. Các hiện vật bao gồm đồ đồng, đồ sơn mài, đồ gỗ và đồ gốm. Việc điều tra thêm về các mảnh tre và nguyên nhân cái chết của bà ấy vẫn đang được các chuyên gia tiếp tục.