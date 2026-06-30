Tận mục loài chim có chiếc mỏ hình cái thìa và bộ lông đẹp như tranh vẽ

Cò thìa hồng (Ajaia ajaja), một trong những loài chim lội nước ấn tượng nhất châu Mỹ, nổi bật nhờ bộ lông hồng rực và chiếc mỏ hình thìa đặc trưng. Chúng sinh sống chủ yếu ở vùng đầm lầy ven biển, rừng ngập mặn và các vùng nước nông trải dài từ miền nam Hoa Kỳ qua Trung Mỹ đến tận Nam Mỹ. Nhìn từ xa, đàn cò thìa hồng di chuyển đồng loạt có thể khiến cả vùng đầm lầy như được nhuộm một màu hồng phấn mềm mại.

Ảnh: Birds of the World

Điểm đặc biệt nhất của loài chim này nằm ở chiếc mỏ dẹt, rộng và bè ra ở đầu giống như một chiếc thìa lớn. Cấu trúc này không dùng để mổ hay xé mồi như nhiều loài chim khác, mà được sử dụng như một công cụ quét nước. Khi kiếm ăn, cò thìa hồng đi chậm trong vùng nước nông, liên tục quét mỏ qua lại dưới mặt nước. Khi chạm phải cá nhỏ, tôm, côn trùng hoặc động vật không xương sống, chúng lập tức khép mỏ lại và nuốt con mồi.

Ảnh: Backyard Nature

Màu hồng đặc trưng của chúng không phải bẩm sinh mà đến từ carotenoid trong thức ăn, đặc biệt là tôm và các loài giáp xác nhỏ. Chính vì vậy, cường độ màu hồng của từng cá thể có thể phản ánh chế độ ăn và sức khỏe của nó. Những con khỏe mạnh thường có sắc hồng đậm và rực rỡ hơn, khiến chúng trở nên nổi bật trong đàn.

Ảnh: Birds Colombia

Cò thìa hồng là loài sống theo bầy đàn, đặc biệt trong mùa sinh sản. Chúng thường làm tổ trên cây hoặc bụi rậm gần vùng nước, cùng với các loài chim nước khác như diệc và cò trắng. Tổ được xây bằng cành cây đơn giản nhưng đủ chắc chắn để bảo vệ trứng và chim non khỏi kẻ săn mồi.

Mặc dù từng bị săn bắt mạnh trong quá khứ do bộ lông đẹp, quần thể cò thìa hồng đã dần phục hồi nhờ các biện pháp bảo vệ môi trường sống và luật bảo tồn chim hoang dã. Ngày nay, chúng được xem là biểu tượng của các vùng đất ngập nước khỏe mạnh và là chỉ dấu sinh thái quan trọng cho chất lượng môi trường.

Sự kết hợp giữa dáng đi chậm rãi, màu hồng nổi bật và chiếc mỏ hình thìa độc đáo khiến cò thìa hồng trở thành một trong những loài chim dễ nhận diện và được yêu thích nhất trong thế giới chim lội nước.