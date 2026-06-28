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Quân sự - Thế giới

Nội dung thỏa thuận khung ba bên giữa Mỹ, Israel và Lebanon

Thỏa thuận này nêu rõ Israel sẽ rút quân khỏi Lebanon với điều kiện lực lượng Hezbollah tại Lebanon giải giáp vũ khí.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Israel và Lebanon đã ký thỏa thuận khung do Mỹ làm trung gian tại Bộ Ngoại giao Mỹ ở Washington.

Theo đó, Ngoại trưởng Marco Rubio cùng các Đại sứ Israel và Lebanon tại Mỹ ngày 26/6 đã công bố một thỏa thuận khung ba bên được mô tả là bước đầu tiên hướng tới hòa bình sau nhiều tháng giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Lebanon.

Đại sứ Israel tại Mỹ cho biết, mục tiêu cuối cùng của thỏa thuận này là hòa bình giữa hai nước (Israel và Lebanon).

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Lễ ký thỏa thuận khung ba bên giữa Mỹ, Israel và Lebanon tại Bộ Ngoại giao Mỹ ở Washington hôm 26/6. Ảnh AP/Kevin Wolf.

Các chi tiết của thỏa thuận mà Bộ Ngoại giao Mỹ công bố hôm 27/6 nhấn mạnh Lebanon và Israel hướng tới mục tiêu chấm dứt tình trạng chiến tranh giữa hai nước, bắt đầu từ khi Israel được thành lập năm 1948.

Thỏa thuận nêu rõ Israel sẽ rút quân khỏi Lebanon với điều kiện lực lượng Hezbollah giải giáp vũ khí.

Thỏa thuận này yêu cầu Israel rút quân khỏi hai khu vực – được gọi là vùng thí điểm – trước tiên, song không nêu rõ hai vùng thí điểm này nằm ở đâu. Quân đội Lebanon sẽ dần dần đảm nhận hoàn toàn trách nhiệm an ninh tại các khu vực này. Hai nước sẽ nhất trí về các vùng thí điểm tiếp theo cho việc rút quân của Israel trong tương lai.

Theo thỏa thuận, Israel nhấn mạnh rằng việc giải giáp Hezbollah trên toàn lãnh thổ Lebanon và các biện pháp an ninh bổ sung được hai nước nhất trí sẽ loại bỏ mọi nhu cầu về hành động quân sự hoặc sự hiện diện của quân đội Israel tại Lebanon trong tương lai.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Mỹ sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc thành lập "Nhóm Điều phối Quân sự cho Lebanon" mới để thực hiện thỏa thuận này, đồng thời cam kết viện trợ nhân đạo 100 triệu đô la.

Tuy nhiên, lực lượng Hezbollah không tham gia vào việc ký kết thỏa thuận. Lãnh đạo Hezbollah bác bỏ văn kiện này, cho rằng "thỏa thuận không tồn tại".

>>> Mời độc giả xem thêm video: Mỹ và Iran đạt thỏa thuận khung trước đó

Nguồn video: VTV
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