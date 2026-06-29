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[GALLERY] Threads không còn 'vùng trống', nội dung vi phạm sẽ bị gỡ

Số hóa - Xe

[GALLERY] Threads không còn 'vùng trống', nội dung vi phạm sẽ bị gỡ

Lần đầu tiên Meta thực hiện yêu cầu gỡ nội dung vi phạm trên Threads tại Việt Nam, đánh dấu bước thay đổi quan trọng trong quản lý nền tảng này.

Thiên Trang (TH)
Người dùng Threads tại Việt Nam cần đặc biệt lưu ý khi chia sẻ nội dung trên nền tảng này, bởi theo báo cáo mới nhất của cơ quan quản lý, năm 2026 đánh dấu lần đầu tiên Meta thực hiện yêu cầu chặn, gỡ các nội dung vi phạm pháp luật trên Threads, cho thấy mạng xã hội này không còn nằm ngoài phạm vi giám sát như trước đây.
Người dùng Threads tại Việt Nam cần đặc biệt lưu ý khi chia sẻ nội dung trên nền tảng này, bởi theo báo cáo mới nhất của cơ quan quản lý, năm 2026 đánh dấu lần đầu tiên Meta thực hiện yêu cầu chặn, gỡ các nội dung vi phạm pháp luật trên Threads, cho thấy mạng xã hội này không còn nằm ngoài phạm vi giám sát như trước đây.
Theo báo cáo tại Hội nghị sơ kết công tác quản lý nhà nước lĩnh vực thông tin điện tử 6 tháng đầu năm 2026, Meta đã phối hợp xử lý tổng cộng 63 tài khoản, trang và hội nhóm vi phạm cùng 2.147 nội dung theo yêu cầu từ cơ quan chức năng Việt Nam, bao gồm các nền tảng Facebook, Instagram, Messenger và lần đầu tiên có thêm Threads.
Theo báo cáo tại Hội nghị sơ kết công tác quản lý nhà nước lĩnh vực thông tin điện tử 6 tháng đầu năm 2026, Meta đã phối hợp xử lý tổng cộng 63 tài khoản, trang và hội nhóm vi phạm cùng 2.147 nội dung theo yêu cầu từ cơ quan chức năng Việt Nam, bao gồm các nền tảng Facebook, Instagram, Messenger và lần đầu tiên có thêm Threads.
Động thái này đồng nghĩa với việc mọi nội dung vi phạm pháp luật khi được đăng tải trên Threads đều có thể bị yêu cầu chặn hoặc gỡ bỏ tương tự Facebook, YouTube hay TikTok, đặc biệt trong bối cảnh tình trạng phát tán tin giả, thông tin sai sự thật và các nội dung được tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI) đang ngày càng gia tăng với nhiều hình thức tinh vi hơn.
Động thái này đồng nghĩa với việc mọi nội dung vi phạm pháp luật khi được đăng tải trên Threads đều có thể bị yêu cầu chặn hoặc gỡ bỏ tương tự Facebook, YouTube hay TikTok, đặc biệt trong bối cảnh tình trạng phát tán tin giả, thông tin sai sự thật và các nội dung được tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI) đang ngày càng gia tăng với nhiều hình thức tinh vi hơn.
Không chỉ Threads, các nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới cũng tiếp tục duy trì tỷ lệ đáp ứng cao đối với yêu cầu xử lý nội dung vi phạm, khi Facebook, YouTube và TikTok đều đạt tỷ lệ chặn, gỡ trên 94%, đồng thời rút ngắn đáng kể thời gian xử lý nhằm hạn chế tốc độ lan truyền của thông tin xấu độc trên môi trường số.
Không chỉ Threads, các nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới cũng tiếp tục duy trì tỷ lệ đáp ứng cao đối với yêu cầu xử lý nội dung vi phạm, khi Facebook, YouTube và TikTok đều đạt tỷ lệ chặn, gỡ trên 94%, đồng thời rút ngắn đáng kể thời gian xử lý nhằm hạn chế tốc độ lan truyền của thông tin xấu độc trên môi trường số.
Riêng trong 6 tháng đầu năm 2026, TikTok đã chặn hoặc gỡ 440 tài khoản, xử lý 10 tệp âm thanh liên quan tới khoảng 115.000 video và 275 nội dung vi phạm chỉ trong khoảng từ 3 đến 12 giờ, trong khi YouTube cũng gỡ bỏ 18 kênh với gần 13.000 video có tổng cộng khoảng 165 triệu lượt xem cùng hơn 545 nội dung vi phạm, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.
Riêng trong 6 tháng đầu năm 2026, TikTok đã chặn hoặc gỡ 440 tài khoản, xử lý 10 tệp âm thanh liên quan tới khoảng 115.000 video và 275 nội dung vi phạm chỉ trong khoảng từ 3 đến 12 giờ, trong khi YouTube cũng gỡ bỏ 18 kênh với gần 13.000 video có tổng cộng khoảng 165 triệu lượt xem cùng hơn 545 nội dung vi phạm, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.
Bên cạnh công tác phối hợp với các nền tảng, Trung tâm xử lý tin giả, thông tin xấu độc Việt Nam tiếp tục là đầu mối tiếp nhận phản ánh từ người dân khi đã ghi nhận 1.287 phản ánh trong nửa đầu năm, bao gồm 850 phản ánh về tin xấu độc, 145 trường hợp tin giả và tin sai sự thật, 58 vụ việc liên quan đến lừa đảo tài chính trực tuyến cùng nhiều phản ánh về cờ bạc và game không phép.
Bên cạnh công tác phối hợp với các nền tảng, Trung tâm xử lý tin giả, thông tin xấu độc Việt Nam tiếp tục là đầu mối tiếp nhận phản ánh từ người dân khi đã ghi nhận 1.287 phản ánh trong nửa đầu năm, bao gồm 850 phản ánh về tin xấu độc, 145 trường hợp tin giả và tin sai sự thật, 58 vụ việc liên quan đến lừa đảo tài chính trực tuyến cùng nhiều phản ánh về cờ bạc và game không phép.
Theo lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thời gian tới cơ quan quản lý sẽ tiếp tục xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh thông qua việc kết hợp phát triển hệ sinh thái nội dung số với các biện pháp giám sát, phát hiện và xử lý nhanh các hành vi vi phạm, đồng thời tăng cường ứng dụng dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo trong quản lý không gian mạng.
Theo lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thời gian tới cơ quan quản lý sẽ tiếp tục xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh thông qua việc kết hợp phát triển hệ sinh thái nội dung số với các biện pháp giám sát, phát hiện và xử lý nhanh các hành vi vi phạm, đồng thời tăng cường ứng dụng dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo trong quản lý không gian mạng.
Việc Threads chính thức tham gia cơ chế phối hợp xử lý nội dung vi phạm tại Việt Nam được xem là bước chuyển quan trọng đối với công tác quản lý mạng xã hội xuyên biên giới, đồng thời là lời nhắc để người dùng cẩn trọng hơn khi đăng tải hoặc chia sẻ thông tin, tránh vi phạm các quy định pháp luật cũng như góp phần xây dựng môi trường Internet an toàn và minh bạch hơn.
Việc Threads chính thức tham gia cơ chế phối hợp xử lý nội dung vi phạm tại Việt Nam được xem là bước chuyển quan trọng đối với công tác quản lý mạng xã hội xuyên biên giới, đồng thời là lời nhắc để người dùng cẩn trọng hơn khi đăng tải hoặc chia sẻ thông tin, tránh vi phạm các quy định pháp luật cũng như góp phần xây dựng môi trường Internet an toàn và minh bạch hơn.
Mời quý độc giả xem thêm video: 'Sứa ma' nước ngọt: Ngủ quên dưới đáy hồ, thức dậy là kỳ quan hiếm gặp.
Thiên Trang (TH)
#Threads #nội dung vi phạm #Meta #quản lý mạng #Việt Nam #xã hội

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