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Quân sự - Thế giới

Mỹ - Iran leo thang căng thẳng, đe dọa thỏa thuận tạm thời

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang đang đe dọa thỏa thuận tạm thời giữa hai nước nhằm chấm dứt cuộc chiến.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, quân đội Mỹ đã tiến hành đợt oanh kích thứ hai nhằm vào Iran hôm 27/6 trong khi Tehran tấn công cơ sở quân sự của Mỹ tại Kuwait và Bahrain. Diễn biến này khiến căng thẳng Mỹ - Iran leo thang, đe dọa thỏa thuận tạm thời giữa hai nước nhằm chấm dứt cuộc xung đột.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ thông báo đã tấn công "cơ sở hạ tầng giám sát, hệ thống liên lạc, các địa điểm phòng không, kho chứa máy bay không người lái và khả năng rải thủy lôi" của quân đội Iran sau vụ (Tehran) tấn công một tàu trên biển vào sáng sớm ngày 27/6.

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Một số tàu neo đậu ở khu vực eo biển Hormuz ngoài khơi Bandar Abbas, Iran, ngày 17/6/2026. Ảnh: Amirhosein Khorgooi/ISNA/AP.

Tàu này được xác định là tàu chở dầu Kiku mang cờ Panama, chở dầu thô cho công ty năng lượng nhà nước của Qatar, một bên trung gian đàm phán quan trọng giữa Iran và Mỹ. Có vẻ như tàu này đang cố gắng sử dụng một tuyến đường được thiết lập gần bờ biển Oman.

Quân đội Mỹ cho biết “Iran đã có cơ hội tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn” nhưng “đã chọn không làm vậy” khi lực lượng của họ tấn công tàu Kiku.

Đáp trả cuộc tấn công của Mỹ, Iran đã tiến hành cuộc tấn công nhằm vào cơ sở quân sự của Mỹ tại Kuwait và Bahrain.

Một tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Bahrain cho biết “một số lượng máy bay không người lái của Iran” đã nhắm mục tiêu vào nước này.

Sáng 28/6, quân đội Kuwait cũng cho biết hệ thống phòng không đã đánh chặn các máy bay không người lái và tên lửa của Iran đang bay tới. Họ chưa cung cấp thông tin ngay lập tức về thiệt hại. Được biết, Kuwait là nơi đặt một căn cứ lớn của quân đội Mỹ.

Mỹ và Iran đang đàm phán các điều khoản của thỏa thuận, bao gồm các vấn đề như việc cho phép tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz vốn rất quan trọng đối với nguồn cung dầu và khí đốt tự nhiên toàn cầu, cũng như giải quyết chương trình hạt nhân và kho dự trữ uranium được làm giàu cao của Iran.

Theo thỏa thuận tạm thời, hai bên có 60 ngày để hoàn thiện các chi tiết. Chấm dứt cuộc xung đột giữa Israel và lực lượng Hezbollah được Iran hậu thuẫn ở Lebanon là một phần quan trọng của thỏa thuận.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Mỹ - Iran đạt thỏa thuận khung

Nguồn video: VTV
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