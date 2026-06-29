Khám phá bất ngờ về cặp hành tinh khổng lồ tương đương sao Mộc

Các nhà thiên văn học thông báo mới phát hiện cặp hành tinh khổng lồ quay quanh ngôi sao cách Trái đất 1.110 năm ánh sáng và có kích thước tương đương sao Mộc.

Trong nghiên cứu đăng trên tạp chí Monthly Notices of the Royal Astronomical Society vào ngày 24/6, nhóm của chuyên gia George Dransfield (Đại học Oxford) cho biết vừa phát hiện một cặp hành tinh khổng lồ có kích thước tương đương sao Mộc. Tuy nhiên, 2 hành tinh này có khối lượng "nhẹ hơn cả kẹo bông gòn", thách thức hiểu biết về sự hình thành hành tinh của giới thiên văn.

Hai hành tinh trên quay quanh một ngôi sao cách Trái đất 1.110 năm ánh sáng (một năm ánh sáng tương đương 9.700 tỉ km). Theo đó, chúng trở thành những ngoại hành tinh (hành tinh ngoài Hệ Mặt trời) lớn nhất từng được ghi nhận có mật độ thấp hơn cả kẹo bông gòn.

Mật độ là đại lượng thể hiện mức độ dày đặc của vật chất, được tính bằng khối lượng trên thể tích. Các nhà nghiên cứu giải thích thêm rằng, mật độ cho biết vật liệu đó nặng hay nhẹ so với thể tích của một hành tinh.

Các chuyên gia phát hiện cặp hành tinh khổng lồ "siêu xốp" quay quanh ngôi sao cách Trái đất 1.110 năm ánh sáng. Ảnh minh họa: NASA/Daniel Rutter.

Theo nhà nghiên cứu Dransfield, cặp hành tinh mới phát hiện còn là những hành tinh nhẹ nhất từng biết đến ở kích thước này.

"Cả hai hành tinh có mật độ tương đương một khối bọt cạo râu vừa được xịt ra từ bình", chuyên gia Dransfield cho biết.

Bà Dransfield nhận định những hành tinh bồng bềnh này có thể có màu trắng hoặc xanh lam, tùy thuộc vào việc bầu khí quyển có nhiều mây hay không. Nhóm nghiên cứu suy đoán thành phần chính của chúng nhiều khả năng là hydro và heli. Các chuyên gia cần tiến hành thêm các quan sát bằng kính viễn vọng không gian Webb của Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) để xác nhận thành phần hóa học của chúng.

Cặp hành tinh đặc biệt xốp trên được vệ tinh Tess của NASA phát hiện. Chúng quay quanh một ngôi sao thuộc chòm sao Volans ở bán cầu nam. Các nhà nghiên cứu đã dùng kính thiên văn đặt trên Trái đất để phân tích quỹ đạo và xác định mật độ của chúng ở khoảng cách 1.110 năm ánh sáng. Sao Mộc có mật độ lớn hơn tới 35 lần so với cặp hành tinh này

Trong vũ trụ rộng lớn, các hành tinh "siêu bồng" giống như 2 hành tinh trên được xem là hiếm gặp. Nguyên do là bởi chúng hình thành trong đĩa khí và bụi bao quanh các ngôi sao mới sinh - nơi có lượng khí vượt trội so với bụi. Trải qua thời gian, chúng dần mất đi phần lớn vật chất và từ từ trở nên nhẹ hơn.