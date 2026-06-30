Phát hiện hóa thạch loài khủng long mới ở Trung Quốc

Loài khủng long mới được phát hiện ở Chiết Giang, Trung Quốc gây ngạc nhiên các nhà cổ sinh vật học.

Một nhà cổ sinh vật học khi đang xem xét kỹ địa điểm khai quật hóa thạch khủng long ở Đông Dương, tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc, thì bất ngờ phát hiện hóa thạch khủng long thời tiền sử và xác nhận đây là một loài khủng long mới.

Theo ông Jin Xingsheng, phó giám đốc Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Chiết Giang, hóa thạch khủng long này cao 5m và dài 15m, về cơ bản là một loài khủng long chân dài (sauropod), hay còn gọi là một loài khủng long ăn cỏ lớn, cổ dài, sống vào Kỷ Phấn trắng cách đây khoảng 60 triệu năm trước.

Loài khủng long mới được phát hiện ở Chiết Giang, Trung Quốc gây ngạc nhiên các nhà cổ sinh vật học. Ảnh: @China.org)

Hóa thạch được khai quật ở chân núi Hugong, ngoại ô thành phố Đông Dương, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

Sau quá trình nghiên cứu chuyên sâu một cách tỉ mỉ, các nhà khoa học kết luận rằng, hóa thạch khủng long này thuộc về một loài mới. "Nó thể hiện nhiều đặc điểm độc đáo, khác biệt so với bất kỳ loài khủng long nào đã được xác định trước đây. Điều này càng làm phong phú thêm phân loài khủng long thời tiền sử", ông Jin Xingsheng nói.

"Tuy nhiên, tên khoa học của loài khủng long này sẽ phải được xem xét và phê duyệt. Có lẽ nó sẽ được đặt theo tên của Đông Dương”, ông Jin Xingsheng nói thêm.

Lần đầu tiên phát hiện hóa thạch khủng long ở Chiết Giang là vào năm 1977, khi một con Jiangshanosaurus Lixianensis dài 22m được khai quật.