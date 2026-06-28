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Kho tri thức

Cận cảnh loài cá mập hình tam giác trông như bước ra từ thời tiền sử

Giữa thế giới cá mập vốn nổi tiếng với những thân hình thuôn dài hoàn hảo, có một loài lại mang dáng vẻ kỳ lạ đến mức khó tin.

T.B (tổng hợp)

Cá mập Angular (Oxynotus centrina) là một trong những loài cá mập có hình dạng khác thường nhất từng được biết đến. Sinh sống chủ yếu tại vùng đông bắc Đại Tây Dương và biển Địa Trung Hải, loài cá này khiến nhiều nhà nghiên cứu lẫn thợ lặn bất ngờ bởi thân hình dày, ngắn và có mặt cắt gần như hình tam giác khi nhìn từ phía trước.

Ảnh: adriaticnature

Đặc điểm nổi bật nhất của Oxynotus centrina là phần thân cao bất thường với những cạnh gồ rõ rệt chạy dọc hai bên cơ thể. Hai vây lưng lớn mang theo các gai sắc nhọn phía trước, tạo cho nó vẻ ngoài giống một cỗ xe bọc thép thu nhỏ hơn là một con cá mập. Màu da thường có sắc xám hoặc nâu sẫm, giúp nó hòa lẫn với môi trường đáy biển tối tăm. Cá trưởng thành thường chỉ dài từ 1 đến 1,5 mét, nhỏ hơn nhiều so với hình dung của đa số mọi người về cá mập.

Ảnh: kodami

Loài cá mập này dành phần lớn cuộc đời ở độ sâu từ vài chục đến hơn 700 mét dưới mặt nước. Chúng di chuyển chậm chạp gần đáy biển, nơi ánh sáng mặt trời gần như không thể chạm tới. Thức ăn chủ yếu của Oxynotus centrina là các loài giun nhiều tơ, động vật giáp xác và những sinh vật đáy nhỏ khác. Không giống các loài cá mập săn mồi tốc độ cao, nó là một kẻ kiếm ăn kiên nhẫn, tận dụng khả năng phát hiện con mồi trong môi trường thiếu sáng.

Ảnh: more.slobodnadalmacija

Một điểm thú vị khác là gan của cá mập Angular chứa lượng dầu rất lớn, giúp cơ thể duy trì độ nổi mà không cần tiêu tốn quá nhiều năng lượng. Đây là một thích nghi quan trọng đối với những sinh vật sống ở vùng nước sâu, nơi nguồn thức ăn không phải lúc nào cũng dồi dào.

Mặc dù vẻ ngoài có phần đáng sợ, Oxynotus centrina hầu như không gây nguy hiểm cho con người. Trên thực tế, chính loài cá này mới là kẻ dễ bị tổn thương. Sự phát triển của nghề lưới kéo đáy và các hoạt động đánh bắt ngoài ý muốn đã khiến số lượng cá thể suy giảm đáng kể trong nhiều khu vực phân bố. Hiện nay, cá mập Angular được các tổ chức bảo tồn đánh giá là loài cần được quan tâm đặc biệt nhằm tránh nguy cơ suy giảm quần thể trong tương lai.

Trong thế giới đại dương đầy những hình dạng kỳ lạ, Oxynotus centrina nổi bật như một minh chứng cho sự sáng tạo vô tận của tiến hóa. Với thân hình góc cạnh, những chiếc gai lưng đặc trưng và lối sống bí ẩn dưới đáy biển sâu, nó là một trong những loài cá mập độc đáo nhất mà thiên nhiên từng tạo ra.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước
#Loài cá mập hình tam giác kỳ lạ #Sinh thái cá mập Angular #Đặc điểm sinh học cá mập đáy #Thích nghi vùng nước sâu #Bảo tồn loài cá mập hiếm

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