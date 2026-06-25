Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Kính viễn vọng James Webb giúp làm sáng tỏ bí ẩn vật thể từng bị nghi là UFO

Theo dữ liệu của kính viễn vọng không gian James Webb, các nhà nghiên cứu xác định sao chổi liên sao 3I/ATLAS khoảng 12 tỷ năm tuổi.

Tâm Anh (TH)

Sao chổi liên sao 3I/ATLAS được phát hiện vào tháng 7/2025. Đây là vật thể liên sao thứ ba mà con người từng ghi nhận. Sau khi phát hiện 3I/ATLAS, một nhà nghiên cứu nổi tiếng của Đại học Harvard (Mỹ) hoài nghi nó có thể là một phi thuyền của người ngoài hành tinh.

Sau khi thực hiện các quan sát và phân tích dữ liệu, giới nghiên cứu xác định 3I/ATLAS là một sao chổi. Trong nghiên cứu mới công bố, các chuyên gia đã phân tích dữ liệu mà kính viễn vọng không gian James Webb thu thập từ 3I/ATLAS và phát hiện sự thật bất ngờ.

Tiến sĩ Martin Cordiner từ Trung tâm Không gian Goddard của NASA và là tác giả chính của nghiên cứu cho hay thiết bị NIRSpec của James Webb đã phát hiện nồng độ deuterium của 3I/ATLAS cực cao, gấp khoảng 30 lần so với nồng độ được tìm thấy trong các sao chổi thuộc Hệ Mặt trời.

Deuterium là một đồng vị bền của hydro. So với hydro thông thường, hạt nhân của deuterium có thêm 1 neutron (bao gồm 1 proton và 1 neutron), khiến nó nặng gấp đôi. Phát hiện này chỉ ra 3I/ATLAS có thể đã hình thành trong một hệ thống rất lạnh từ thời kỳ đầu của thiên hà Milky Way (Ngân Hà).

bienn-7.png
Các nhà nghiên cứu sử dụng kính viễn vọng không gian 3I/ATLAS để giải mã bí ẩn về sao chổi 3I/ATLAS. Ảnh: NASA, ESA, CSA, STScI, Martin Cordiner (CUA, NASA-GSFC); Image Processing: Alyssa Pagan (STScI).

Trong quá trình hình thành, vật chất cấu thành nên sao chổi có thể đã tiếp xúc với nhiều bức xạ nhưng không có nhiệt độ cao trong thời gian dài đủ để xử lý lại băng nước nặng thành loại băng nước giống như trên Trái đất.

Ngoài ra, NIRSpec chỉ ra rằng nồng độ carbon-13 trong 3I/ATLAS rất thấp, thấp hơn nhiều so với Hệ Mặt trời. Điều này có nghĩa 3I/ATLAS phải được hình thành từ rất lâu, khi vũ trụ sơ khai còn nghèo về mặt hóa học, ít carbon-13.

Dựa vào nồng độ carbon-13, nhóm nghiên cứu ước tính sao chổi 3I/ATLAS có thể có "tuổi thọ" lên tới 12 tỷ năm tuổi, hoặc ít nhất là 10 tỷ năm tuổi. Đó là "thời kỳ đỉnh cao" của vũ trụ, khi quá trình hình thành sao đạt đến đỉnh điểm.

Từ đây, các chuyên gia suy đoán sao chổi 3I/ATLAS nhiều khả năng còn là thiên thể lạnh nhất từng xuất hiện trong Hệ Mặt trời, với chứng cứ đồng vị cho thấy nó phải được sinh ra trong môi trường khoảng -243 độ C. Thêm nữa, 3I/ATLAS có thể đã "lang thang" khắp Dải ngân hà trong hàng tỷ năm.

Mời độc giả xem video: Hiện tượng "siêu trăng máu" xuất hiện khiến nhiều người trên thế giới háo hức.
#Bí ẩn sao chổi 3I/ATLAS #kính viễn vọng không gian James Webb #sao chổi liên sao #vũ trụ

Bài liên quan

Kho tri thức

Kính viễn vọng không gian James Webb phát hiện 'bóng ma' từ vũ trụ sơ khai

Kính viễn vọng không gian James Webb đã phát hiện bằng chứng về một ngôi sao giả hiệu - "bóng ma" hiện về từ vũ trụ 12 tỷ năm trước.

Trong nhiều năm qua, giới thiên văn học "bối rối" về một nhóm vật thể kỳ lạ được kính viễn vọng không gian James Webb phát hiện. Nhóm vật thể này được tạm gọi là "những chấm đỏ nhỏ" đã tồn tại trong vài tỷ năm đầu tiên của vũ trụ.

Sử dụng các thiết bị NIRCam và NIRSpec của kính viễn vọng James Webb, nhà thiên văn học Vasily Kokorev thuộc Đại học Texas ở Austin (Mỹ) và các đồng nghiệp đã thu được quang phổ chi tiết nhất từng được chụp về một chấm đỏ nhỏ. Qua đó, họ xác định đó là một ngôi sao giả hiệu - "bóng ma" từ vũ trụ sơ khai.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Kính viễn vọng không gian James Webb phát hiện 14 thiên hà 'ngủ đông'

Kính viễn vọng James Webb tạo nên bước đột phá lớn khi phát hiện 14 thiên hà đang ngủ yên.

Một nhóm các nhà thiên văn học quốc tế sử dụng dữ liệu mới nhất từ ​​Kính viễn vọng không gian James Webb (JWST), đã phát hiện ra hơn một chục "thiên hà ngủ đông" - những thiên hà đã tạm dừng quá trình hình thành sao trong tỷ năm đầu tiên sau Vụ nổ lớn Big Bang, cung cấp những manh mối quan trọng để hiểu về sự tiến hóa ban đầu của các thiên hà.

Theo các chuyên gia, có nhiều lý do khiến các thiên hà ngừng hình thành sao. Những lý do này bao gồm bức xạ mạnh từ lỗ đen siêu khối lượng trung tâm, hút hoặc làm nóng khí lạnh bên trong thiên hà, khiến việc hình thành sao trở nên khó khăn. Hoặc do các thiên hà lớn hơn ở gần đó cũng có thể hút hoặc làm nóng khí lạnh, khiến thiên hà "ngủ đông" hoặc thậm chí là phải "ngừng hoạt động".

Xem chi tiết

Kho tri thức

AI sửa ảnh mờ do Kính viễn vọng không gian James Webb chụp

Các chuyên gia đã phát triển phần mềm AI giúp sửa vấn đề ảnh mờ do biến dạng điện tử của Kính viễn vọng không gian James Webb trị giá 10 tỷ USD từ Trái đất.

kinhh-1.jpg
Các nhà khoa học ở Australia đã sửa chữa Kính viễn vọng Không gian James Webb của NASA mà không cần rời khỏi Trái Đất. Sử dụng phần mềm AI có tên AMIGO, họ đã loại bỏ hiện tượng nhòe ảnh do các biến dạng điện tử tinh vi gây ra. Ảnh: NASA’s Goddard Space Flight Center.
kinhh-2.jpg
Cụ thể, 2 nghiên cứu sinh tiến sĩ đến từ Đại học Sydney (Australia) khôi phục khả năng quan sát rõ nét cho James Webb - kính viễn vọng không gian mạnh nhất thế giới mà không cần rời khỏi Trái đất. Ảnh: Max Charles/University of Sydney.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới