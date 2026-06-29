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Số hóa - Xe

Xe pickup cabin kép và ôtô tải van dưới 3.500 kg - lưu hành như ôtô con

Theo quy định mới nhất của Chính phủ từ 1/7/2026, ôtô tải pickup cabin kép và xe tải Van có khối lượng toàn bộ dưới 3.500kg được tổ chức giao thông như ôtô con.

Nguyễn Thảo
Video: Sở thích kỳ lạ của người Việt mua xe bán tải.

Chính phủ ban hành Nghị định số 241/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 165/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường bộ và Điều 77 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

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Xe pickup cabin kép và ôtô tải van dưới 3.500 kg - lưu hành như ôtô con.

Đáng chú ý tại Điều 11 của Nghị định 241/2026/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 24 (Nghị định 165/2024/NĐ-CP) ghi rõ: "Xe ôtô tải Pickup cabin kép và ôtô tải Van có khối lượng toàn bộ không lớn hơn 3.500 kg được tổ chức giao thông như đối với ôtô con".

Có thể hiểu, các xe ôtô tải Pickup cabin kép (bán tải) có khối lượng toàn bộ nhỏ hơn 3,5 tấn sẽ xem như ôtô con khi tham gia giao thông. Điều này giống với đề xuất trước đó của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

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Các mẫu xe bán tải phổ biến tại Việt Nam như Ford Ranger, Toyota Hilux hay Mitsubishi Triton dù vẫn xếp vào loại ôtô tải Pickup cabin kép song vẫn sẽ được lưu thông như ôtô con.

Trước đó liên quan đến việc lưu thông của xe bán tải, đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, đã kiến nghị Bộ Xây dựng báo cáo Chính phủ xem xét sửa đổi Nghị định 165/2024 theo hướng cho phép xe bán tải cabin kép và xe tải van có khối lượng toàn bộ đến 3,5 tấn được tổ chức giao thông như ôtô con, đồng thời giữ nguyên cách phân loại phương tiện hiện hành.

Với việc sửa đổi theo hướng kể trên, có thể thấy, các mẫu xe bán tải phổ biến tại Việt Nam như Ford Ranger, Toyota Hilux hay Mitsubishi Triton dù vẫn xếp vào loại ôtô tải Pickup cabin kép song vẫn sẽ được lưu thông như ôtô con.

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