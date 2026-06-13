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Kho tri thức

Ngôi mộ tập thể bí ẩn xác nhận một truyền thuyết có thật giữa Thái Bình Dương

Giữa những hòn đảo xanh ngọc của Nam Thái Bình Dương, có một Di sản thế giới kể câu chuyện về vị thủ lĩnh được tôn kính suốt nhiều thế kỷ.

Thanh Bình (tổng hợp)

Lãnh địa của Roy Mata là Di sản Thế giới đầu tiên và duy nhất cho đến nay của Vanuatu được UNESCO công nhận vào năm 2008. Nằm trên ba hòn đảo Efate, Lelepa và Artok (hay Eretoka), di sản này gắn liền với cuộc đời, cái chết và di sản tinh thần của Roy Mata – vị đại tù trưởng cuối cùng của miền trung Vanuatu, được cho là đã sống vào khoảng đầu thế kỷ XVII.

Ảnh: royalcaribbean

Điều khiến nơi đây trở nên đặc biệt không phải những công trình đồ sộ hay các cung điện nguy nga, mà là sự kết hợp hiếm có giữa truyền thuyết truyền miệng, khảo cổ học và đời sống văn hóa đương đại. Khu di sản bao gồm nơi ở của Roy Mata, hang động được cho là nơi ông qua đời trên đảo Lelepa và khu mộ tập thể trên đảo Artok. Trong nhiều thế kỷ, những địa điểm này vẫn được người dân địa phương tôn kính và bảo vệ bằng các quy tắc cấm kỵ truyền thống gọi là “tabu”.

Ảnh: pacificcollectionsreview.wordpress

Theo các truyền thuyết được lưu truyền qua nhiều thế hệ, Roy Mata là một nhà lãnh đạo tài ba đã chấm dứt các cuộc xung đột giữa nhiều bộ tộc trong khu vực và thiết lập một thời kỳ hòa bình lâu dài. Những cải cách xã hội và phương thức giải quyết tranh chấp của ông vẫn được người dân Vanuatu nhắc đến như một tấm gương về sự đoàn kết và hòa giải. Chính giá trị tinh thần ấy là một trong những lý do quan trọng khiến UNESCO công nhận khu vực này là di sản có giá trị toàn cầu nổi bật.

Ảnh: christravelblog

Một trong những phát hiện khảo cổ nổi tiếng nhất tại đây là ngôi mộ của Roy Mata trên đảo Artok. Khi các nhà khảo cổ khai quật khu vực này vào thế kỷ XX, họ phát hiện hài cốt của vị thủ lĩnh cùng nhiều người thân cận được chôn cất xung quanh. Theo truyền thống địa phương, những người này đã đi theo thủ lĩnh của mình sang thế giới bên kia. Phát hiện ấy đã xác nhận nhiều chi tiết từng chỉ tồn tại trong các câu chuyện dân gian.

Không giống nhiều di sản khảo cổ chỉ còn là dấu tích của quá khứ, Lãnh địa của Roy Mata vẫn là một phần sống động của văn hóa Vanuatu. Hệ thống tù trưởng truyền thống, sự tôn trọng đối với tổ tiên và những quy tắc bảo vệ các địa điểm thiêng vẫn tiếp tục được duy trì sau hơn 400 năm. Điều này khiến di sản trở thành một ví dụ hiếm hoi về sự kết nối liên tục giữa lịch sử, tín ngưỡng và đời sống hiện đại.

Ngày nay, giữa những bãi biển hoang sơ, làn nước trong xanh và những khu rừng nhiệt đới của Vanuatu, Lãnh địa của Roy Mata không chỉ là một điểm đến khảo cổ mà còn là biểu tượng của ký ức tập thể. Đây là nơi cho thấy sức mạnh của truyền thống truyền miệng và khả năng lưu giữ lịch sử của một cộng đồng ngay cả khi không có chữ viết, biến câu chuyện về một vị thủ lĩnh cổ xưa thành một phần không thể tách rời của bản sắc dân tộc.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước
#Di sản thế giới Vanuatu #Lãnh địa của Roy Mata #Truyền thuyết và khảo cổ #Văn hóa và tín ngưỡng địa phương #Di tích lịch sử và đời sống hiện đại

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