Phát hiện ADN người cổ đại trên vách hang động

Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Communications, các nhà nghiên cứu đến từ Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Vương quốc Anh, Trung Quốc và Đức thông báo về việc phát hiện ADN người cổ đại trong các bức tranh tại lớp khoáng trên vách hang động hàng nghìn năm tuổi. Nghiên cứu này là một phần của dự án First Art - tập trung tìm hiểu về một số bức tranh hang động cổ nhất châu Âu và các vật liệu được sử dụng để tạo ra chúng.

Theo nhóm nghiên cứu, ADN người có niên đại ít nhất 2.000 năm đã được tìm thấy trên các vách hang động tại Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, mở ra bằng chứng cho thấy những nơi này có thể lưu giữ vật liệu di truyền của con người trong thời gian dài hàng nghìn năm.

Nhóm chuyên gia quốc tế đã phân tích 54 mẫu từ 24 bức tranh khắc đá trong 11 hang động trên khắp Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Các địa điểm này bao gồm những hình vẽ đơn giản, hình vẽ bàn tay và những bức tranh hình tượng nổi tiếng từ hang Altamira. Các nhà khoa học đã thu thập mẫu từ các bức tường hang động có và không có tranh vẽ, trầm tích hang động, xương và một công cụ phun sơn thời tiền sử.

Các nhà nghiên cứu lấy mẫu ở một hang động tại Tebellín, Tây Ban Nha. Ảnh: Alberto Martínez Villa.

Theo đó, nhóm nghiên cứu xác định được 5 mẫu ADN người cổ đại và tất cả đều có niên đại ít nhất khoảng 2.000 năm. Những mẫu này được phát hiện trong hang Escoural ở Bồ Đào Nha và hang Covarón ở miền bắc Tây Ban Nha. Phân tích sâu hơn đã cung cấp manh mối chủ nhân của 5 mẫu ADN. Ba mẫu ADN thuộc về nữ giới. Một mẫu ADN dường như đến từ một nam giới và mẫu còn lại chưa thể xác định được giới tính.

Các nhà khoa học cho biết, việc phân tích ADN lưu giữ trên vách hang trong tương lai có thể giúp xác định giới tính sinh học, nguồn gốc di truyền và quá trình di cư của những người từng hiện diện trong hang động, mà không cần can thiệp vào các lớp trầm tích khảo cổ.

Theo các nhà nghiên cứu, mặc dù tìm thấy ADN người cổ đại trên các vách hang nhưng chưa thể khẳng định chúng thuộc về những người đã tạo ra các tác phẩm nghệ thuật trên vách hang. Dù vậy, những vách hang này lưu giữ bằng chứng về sự hiện diện của con người trong hàng nghìn năm. Các chuyên gia đang lên kế hoạch nghiên cứu sâu hơn về các hang động cũng như các bức tranh trên vách hang động nhằm giải mã những bí ẩn về người tiền sử cũng như cách họ sử dụng hang động vào hàng ngàn năm trước.