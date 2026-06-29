Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Nghiên cứu ADN hé lộ bí mật về những người Neanderthal cuối cùng

Theo nghiên cứu mới, một số người Neanderthal cuối cùng có sự đa dạng di truyền cho thấy giao phối cận huyết không phải là nguyên nhân dẫn đến sự tuyệt chủng.

Tâm Anh (TH)

Một nghiên cứu mới về ADN cổ ​​đại cho thấy một số người Neanderthal sống ở Tây Bắc châu Âu sau 52.500 năm trước có sự đa dạng di truyền lớn hơn so với suy nghĩ trước đây của các nhà khoa học. Điều này thách thức quan điểm cho rằng, giao phối cận huyết dẫn tới sự suy giảm di truyền - nguyên nhân chính dẫn đến sự tuyệt chủng của người Neanderthal.

Người Neanderthal là một trong những họ hàng gần nhất của người hiện đại, với các dòng dõi của họ tách ra khoảng 500.000 năm trước. Theo các nhà nghiên cứu, Neanderthal từng sinh sống khắp lục địa Á - Âu nhưng được cho đã tuyệt chủng khoảng 40.000 năm trước.

Một số phân tích di truyền trước đây về người Neanderthal ở Siberia cho thấy những nhóm người này sống trong các cộng đồng nhỏ, biệt lập với các bằng chứng về việc giao phối cận huyết thường xuyên giữa những người thân. Điều này khiến các chuyên gia suy đoán người Neanderthal có thể đã tuyệt chủng do sự suy giảm di truyền từ giao phối cận huyết.

mauuu-3.png
Các chuyên gia tìm thấy hài cốt của một số người Neanderthal trong hệ thống hang động Goyet ở Bỉ. Ảnh: Mateja Hajdinjak.

ADN của người Neanderthal rất hiếm và bộ gene chất lượng cao lại càng hiếm hơn. Trong nghiên cứu công bố ngày 24/6 trên tạp chí Nature, các chuyên gia cho biết đã kiểm tra ADN của 27 người Neanderthal, bao gồm một bộ gene chất lượng cao mới giúp họ phân tích nhiều lần nhằm đảm bảo độ chính xác của kết quả.

Những mẫu ADN này được các chuyên gia thu thập từ các bộ hài cốt phát hiện tại 10 địa điểm khảo cổ ở Tây Bắc châu Âu, thuộc vùng đất ngày nay là Bỉ và Pháp. Bảy trong số các địa điểm này nằm ở lưu vực sông Meuse ở Bỉ - khu vực tập trung đông người Neanderthal sinh sống sau khoảng 70.000 năm trước. Một trong những địa điểm này là hệ thống hang động Goyet ở Bỉ.

Phân tích di truyền cho thấy người Neanderthal sống ở Tây Bắc châu Âu trong giai đoạn trên đã tách ra từ một tổ tiên chung với các nhóm người Neanderthal khác khoảng 54.000 năm trước. Nhóm người Neanderthal được giới chuyên gia kiểm tra ADN lần này có rất ít bằng chứng về giao phối cận huyết. Ngoài ra, bộ gene chất lượng cao của người Neanderthal cho thấy sự đa dạng di truyền cao hơn so với hài cốt của người Neanderthal được kiểm tra trước đó. Phát hiện mới cho thấy rằng sự suy giảm đa dạng di truyền có thể không phải là nguyên nhân chính dẫn đến sự tuyệt chủng của người Neanderthal.

Nghiên cứu cũng tiết lộ rằng những người Neanderthal cuối cùng trên thế giới sống ở Tây Bắc châu Âu là một quần thể lớn gồm các nhóm có liên kết di truyền với nhau, chứ không phải là các cộng đồng bị cô lập về mặt di truyền như đã thấy ở nhóm người Neanderthal tìm thấy tại Siberia.

Ngoài ra, nhóm nghiên cứu còn phát hiện những người Neanderthal ở Tây Bắc châu Âu mới được phân tích ADN có mức độ đa dạng di truyền đáng kể, chia thành ít nhất 4 nhóm riêng biệt. Sự phân tách giữa các nhóm này dường như bắt nguồn từ những giai đoạn khí hậu tương đối ấm áp, có lẽ phản ánh thời kỳ bùng nổ dân số trong những giai đoạn điều kiện môi trường thuận lợi.

Mời độc giả xem video: 24 phút trải nghiệm cận tử khiến cô gái thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về cái chết.
#người Neanderthal #người Neanderthal tuyệt chủng #loài người #phân tích ADN

Bài liên quan

Kho tri thức

Chiếc răng khoảng 60.000 năm tuổi của người Neanderthal hé lộ bí mật bất ngờ

Một chiếc răng khoảng 60.000 năm tuổi cho thấy người Neanderthal đã sử dụng khoan đá để chữa sâu răng từ rất sớm.

Chiếc răng hàm dưới của người Neanderthal được tìm thấy ở Siberia có lỗ khoan sâu được xem là bằng chứng lâu đời nhất được biết về việc điều trị nha khoa có chủ đích được ghi nhận cho đến nay.

Theo kết quả nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí PLOS One, chiếc răng hàm được khai quật trong một hang động ở miền nam Siberia vào năm 2016. Nó thuộc về một người Neanderthal trưởng thành. Kết quả kiểm tra cho thấy trên răng có một lỗ khoan sâu dường như được tạo ra bằng một dụng cụ đá sắc nhọn và mỏng. Lỗ khoan được cho là được tạo ra khi chủ nhân chiếc răng còn sống.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Chuyên gia lý giải trẻ em Neanderthal lớn nhanh hơn người hiện đại

Một nghiên cứu mới của các chuyên gia cho thấy trẻ em Neanderthal lớn nhanh hơn người hiện đại, có lẽ do thích nghi với môi trường lạnh giá và khắc nghiệt.

Nghiên cứu mới công bố của các chuyên gia chỉ ra trẻ em Neanderthal - họ hàng gần nhất nhưng đã tuyệt chủng của người hiện đại (Homo sapiens) - có mô hình phát triển khác chúng ta. Trẻ em Neanderthal lớn nhanh hơn so với trẻ em ngày nay, có lẽ là do thích nghi với môi trường lạnh giá và khắc nghiệt.

Phát hiện này được các nhà nghiên cứu đưa ra bằng cách kiểm tra, phân tích thi hài của một đứa trẻ Neanderthal được tìm thấy trong hang Amud ở miền Bắc Israel vào những năm 1990. Kết quả kiểm tra cho thấy rằng người Neanderthal và người hiện đại đã đi theo những con đường tiến hóa khác nhau sau khi tách ra từ một tổ tiên chung khoảng 600.000 năm trước.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Người Neanderthal đi trước thời đại, chế tạo dược phẩm từ rất sớm

Các nhà nghiên cứu tìm được bằng chứng cho thấy người Neanderthal đã thực hành y học và sử dụng thực vật, đi trước nền y học hiện đại khoảng 200.000 năm.

Theo nghiên cứu mới công bố, các chuyên gia cho hay người Neanderthal, họ hàng đã tuyệt chủng của loài người hiện đại, có thể đã tạo ra và sử dụng một chất dính vừa dùng làm keo vừa để điều trị vết thương. Phát hiện này cung cấp bằng chứng cho thấy người Neanderthal biết chế tạo dược phẩm từ khoảng 200.000 năm trước.

Nhóm nghiên cứu cho hay người Neanderthal đã sử dụng nhựa cây bạch dương để dán đầu mũi giáo vào cán. Chất này đã được tìm thấy trên khắp châu Âu, được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau và là chất trám kín chống nước cổ xưa nhất trong lịch sử. Ngoài ra, nhựa cây bạch dương còn được người xưa dùng làm kẹo cao su.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới