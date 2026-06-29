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Số hóa - Xe

Hyundai Tucson thế hệ mới hé lộ ngày ra mắt, các đối thủ dè chừng

Hyundai sắp ra thế hệ hoàn toàn mới của Hyundai Tucson vào nửa cuối năm 2026, với hàng loạt thay đổi đáng chú ý về thiết kế, công nghệ và hệ truyền động.

Nguyễn Thảo
Video: Xem trước Hyundai Tucson thế hệ mới.

Những hình ảnh dựng mới nhất cùng các nguyên mẫu chạy thử trên đường phố châu Âu của Hyundai Tucson 2027 đã phần nào hé lộ diện mạo của mẫu SUV chiến lược này. Điểm thay đổi lớn nhất nằm ở thiết kế ngoại thất. Theo những hình ảnh chạy thử, Tucson mới sẽ mang phong cách vuông vức và cứng cáp hơn đáng kể, lấy cảm hứng từ đàn anh Hyundai SantaFe và mẫu SUV hydro Hyundai Nexo.

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Hyundai Tucson thế hệ mới hé lộ ngày ra mắt, các đối thủ dè chừng.

Hyundai cho biết ngôn ngữ thiết kế mới mang tên “Art of Steel” sẽ được áp dụng trên loạt sản phẩm thế hệ tiếp theo. Trên Tucson, điều này thể hiện rõ qua phần đầu xe dựng đứng hơn, nắp ca-pô kiểu vỏ sò, vòm bánh xe lớn cùng các chi tiết ốp thân dày, mang lại vẻ ngoài khỏe khoắn hơn.

Dựa vào ảnh phác họa của trang Autoexpress có thể thấy phần đầu xe của Tucson đời mới sẽ được làm mới với dải đèn LED kéo ngang toàn bộ mặt ca-lăng, trong khi cụm đèn chiếu sáng chính được đặt thấp hơn.

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Hyundai cho biết ngôn ngữ thiết kế mới mang tên “Art of Steel” sẽ được áp dụng trên loạt sản phẩm thế hệ tiếp theo và Tucson thế hệ mới cũng không ngoại lệ.

Thiết kế này giúp Tucson mới trông rộng và hiện đại hơn. Ở thân xe, các trụ sơn đen tạo hiệu ứng liền mạch, trong khi diện tích cửa kính lớn hơn giúp tổng thể xe trông cao và thoáng hơn. Đây là sự thay đổi rõ rệt so với thế hệ hiện tại vốn có đường gân thân phức tạp và phong cách thiên về thể thao.

Phía sau, cửa cốp được thiết kế gần như dựng đứng để tăng không gian chứa đồ, trong khi bộ mâm kích thước lớn với họa tiết phức tạp tiếp tục nhấn mạnh phong cách SUV hiện đại.

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Hyundai chưa công bố hình ảnh nội thất, nhưng xác nhận Tucson mới sẽ đi theo triết lý thiết kế nội thất tập trung vào sự tối giản và giảm phân tâm cho người lái.

Bên trong cabin, Hyundai chưa công bố hình ảnh chính thức nhưng xác nhận Tucson mới sẽ đi theo triết lý thiết kế nội thất tập trung vào sự tối giản và giảm phân tâm cho người lái. Theo đó, xe sẽ cân bằng giữa màn hình kỹ thuật số và các nút bấm vật lý thay vì chạy theo xu hướng “full màn hình”.

Các màn hình mới sẽ được bố trí cao hơn trên bảng táp-lô, trong khi các chức năng thường dùng như điều hòa, âm lượng hay điều chỉnh nhanh vẫn sẽ giữ nút bấm vật lý để tăng tính tiện dụng. Về vận hành, Tucson thế hệ mới dự kiến sẽ tiếp tục tập trung vào các tùy chọn hybrid, bao gồm mild-hybrid, full-hybrid và plug-in hybrid.

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Hyundai cũng xác nhận Tucson mới sẽ không có phiên bản thuần điện, bởi vai trò này sẽ được đảm nhiệm bởi dòng Hyundai Ioniq 4 trong tương lai.

Hệ thống hybrid thế hệ mới do Hyundai phát triển sẽ kết hợp động cơ xăng tăng áp 1.6L 4 xi-lanh với hai mô-tơ điện, giúp cải thiện hiệu suất hơn 4% so với hệ thống hiện tại. Mô-men xoắn cực đại đạt 380 Nm, tăng thêm 13 Nm. Hyundai cũng xác nhận Tucson mới sẽ không có phiên bản thuần điện, bởi vai trò này sẽ được đảm nhiệm bởi dòng Hyundai Ioniq 4 trong tương lai. Tuy nhiên, một biến thể hiệu suất cao mang tên Tucson N sử dụng hệ hybrid mạnh hơn hoàn toàn có thể xuất hiện.

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