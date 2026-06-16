Kỳ thú những 'thiên đường spa' làm thay đổi lịch sử châu Âu

Trải dài qua nhiều quốc gia châu Âu, có một Di sản Thế giới đặc biệt kể câu chuyện về sức khỏe, du lịch và văn hóa của giới thượng lưu suốt nhiều thế kỷ.

"Những thị trấn nghỉ dưỡng tuyệt vời của châu Âu" (The Great Spa Towns of Europe) được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới vào năm 2021. Không giống phần lớn các di sản chỉ nằm trong một địa điểm cụ thể, đây là một di sản xuyên quốc gia gồm 11 thị trấn nghỉ dưỡng nổi tiếng thuộc bảy quốc gia: Áo, Bỉ, Séc, Pháp, Đức, Ý và Anh.

Ảnh: Wikimedia Commons

Những cái tên nổi tiếng trong quần thể này bao gồm Bath, Karlovy Vary, Baden-Baden, Spa và Vichy. Thậm chí, từ "spa" ngày nay được sử dụng trên toàn thế giới để chỉ các khu nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe cũng bắt nguồn từ tên thị trấn Spa của Bỉ.

Ảnh: czech-spa

Từ thế kỷ XVIII đến đầu thế kỷ XX, các thị trấn này trở thành trung tâm của một hiện tượng văn hóa và xã hội độc đáo. Nhờ các nguồn nước khoáng thiên nhiên được cho là có tác dụng chữa bệnh, giới quý tộc, hoàng gia, chính khách, nghệ sĩ và tầng lớp thượng lưu từ khắp châu Âu đã đổ về đây để nghỉ dưỡng. Việc "đi spa" khi ấy không chỉ nhằm cải thiện sức khỏe mà còn là một hoạt động xã hội quan trọng.

Sự phát triển của các thị trấn nghỉ dưỡng đã tạo ra những công trình kiến trúc đặc sắc như nhà tắm khoáng, phòng hòa nhạc, nhà hát, khách sạn sang trọng, công viên cảnh quan và các đại lộ dạo bộ. Nhiều nơi còn trở thành trung tâm giao lưu văn hóa và khoa học của châu Âu. Các nhân vật nổi tiếng như Johann Wolfgang von Goethe, Ludwig van Beethoven hay Franz Joseph I từng ghé thăm hoặc lưu trú tại một số thị trấn trong quần thể này.

Ảnh: Wikimedia Commons

Điều làm nên giá trị đặc biệt của di sản không chỉ là các công trình kiến trúc đẹp mắt mà còn là cách chúng phản ánh sự phát triển của y học, du lịch và đời sống xã hội châu Âu trong suốt hơn hai thế kỷ. Đây là minh chứng cho thời kỳ mà niềm tin vào khả năng chữa bệnh của nước khoáng đã góp phần định hình cả một loại hình đô thị đặc biệt.

Ngày nay, nhiều thị trấn trong quần thể vẫn tiếp tục hoạt động như các điểm nghỉ dưỡng nổi tiếng. Du khách có thể vừa tận hưởng các dịch vụ spa hiện đại, vừa chiêm ngưỡng những công trình lịch sử từng đón tiếp các vị vua và giới thượng lưu châu Âu. "Những thị trấn nghỉ dưỡng tuyệt vời của châu Âu" vì thế không chỉ là một di sản của kiến trúc hay thiên nhiên mà còn là câu chuyện hấp dẫn về cách con người tìm kiếm sức khỏe, sự thư giãn và những trải nghiệm văn hóa xuyên suốt lịch sử.