Xã hội

Đà Nẵng dừng khởi công 5 trường học ở xã biên giới để chống lũ lụt

Đà Nẵng tạm dừng các hoạt động chuẩn bị lễ khởi công các trường phổ thông nội trú liên cấp để tập trung phòng chống, khắc phục hậu quả lũ lụt.

Thanh Hà

Chiều 29/10, theo thông tin từ UBND TP Đà Nẵng, TP ban hành Công văn về tạm dừng công tác chuẩn bị lễ khởi công 5 Trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã miền núi để tập trung phòng, chống, khắc phục hậu quả lũ lụt.

Theo kế hoạch, lễ khởi công các trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp dự kiến tổ chức từ ngày 1 đến 2/11 tại điểm trường Đắc Pring.

image-4.jpg
Nhiều khu vực hạ du sông Thu Bồn (Đà Nẵng) bị ngập sâu, có nơi ngập hơn 2 mét.

Tuy nhiên, trước diễn biến mưa lớn kéo dài gây ngập lụt, sạt lở nghiêm trọng tại khu vực miền núi phía Tây thành phố, nhiều tuyến giao thông huyết mạch bị chia cắt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, ảnh hưởng đến công tác tổ chức lễ khởi công các công trình trường học.

Để đảm bảo an toàn cho cán bộ, công nhân và nhân dân tại khu vực, nhất là học sinh, UBND TP Đà Nẵng đã có công văn đề nghị Bộ GD&ĐT báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận cho phép lùi thời gian tổ chức khởi công 5 trường phổ thông nội trú liên cấp sau khi điều kiện thời tiết ổn định và giao thông được khôi phục.

Đồng thời, UBND thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, địa phương liên quan tạm dừng toàn bộ hoạt động chuẩn bị, di chuyển, lắp đặt, trang trí, dựng khán đài, tập kết vật liệu và các công tác phục vụ khởi công. Tập trung nhân lực, vật lực triển khai công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả mưa lũ, bảo đảm an toàn giao thông, tính mạng người dân.

Khi điều kiện thời tiết thuận lợi, thành phố sẽ thống nhất thời điểm tổ chức lễ khởi công mới và thông báo cụ thể sau.

