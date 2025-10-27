Mưa xối xả, nhiều trường ở Quảng Trị cho học sinh nghỉ gấp

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực miền núi tỉnh Quảng Trị bị ngập sâu, một số trường học phải cho học sinh nghỉ gấp nhằm đảm bảo an toàn.

Ngày 27/10, theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, trong 12h qua, một số khu vực của tỉnh này có mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to.

Dự báo trong 24 – 48 giờ tới, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to đến đặc biệt to. Cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại vùng trũng thấp, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi nếu mưa lớn kéo dài.

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường bị ngập lụt cục bộ...

Hiện mực nước trên các sông đang dâng cao, trong đó sông Ô Lâu có điểm dưới mức báo động 3 chỉ 0.25m. Các địa phương, đơn vị đã kiểm tra, rà soát, đánh giá hiện trạng các công trình hồ, đập nhằm phát hiện và khắc phục, sửa chữa, tu bổ kịp thời các hư hỏng.

Mưa lớn khiến một số khu vực bị ngập lụt, chia cắt. Tại xã Vĩnh Định, trên tuyến QL 49C một số đoạn ngập từ 0,3 – 0,4m; tuyến đường Phú Quy đoạn qua cầu Bến Làng, thôn Trâm Lý bị ngập 0,3m; các trục đường thôn Đơn Quế ngập khoảng 0,3m.

Cầu tràn tại các địa bàn vùng trũng, miền núi tỉnh Quảng Trị bị ngập sâu, chia cắt.

Tại xã Diên Sanh, tuyến tỉnh lộ 584 qua thôn Trung Trường, Đông Trường, Tân Xuân Thọ, Phước Điền… ngập từ 0,3 – 0,5m. Một số tuyến đường khác ngập sâu từ 0,5 – 0,8m. Mưa lớn gây ngập nên các Trường tiểu học và THCS Thiện Thành, Trường tiểu học và THCS Hải Trường, Trường Mầm non Hải Thành phải cho học sinh nghỉ học.

Tại xã Ba Lòng nhiều khu vực cầu tràn ngập từ 1 – 3,5m. Trên địa bàn xã Đakrông, cầu Đá Đỏ thôn Ra Lây ngập 0,9m, cầu Ly Tôn ngập 1,5m, Cầu Chân Rò ngập 1,2m Còn tại xã Nam Hải Lăng, nhiều tuyến đường nước ngập sâu từ 1 - 1.5m. Có 235 hộ trên địa bàn xã này bị ngập từ 0,3 - 0,5m.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, các địa phương đã triển khai lực lượng chốt chặn, cảnh báo người dân và phương tiện không qua lại những khu vực nguy hiểm, sẵn sàng di dời dân vùng xung yếu đến nơi an toàn.

