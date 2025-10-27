Hà Nội

Xã hội

Mưa xối xả, nhiều trường ở Quảng Trị cho học sinh nghỉ gấp

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực miền núi tỉnh Quảng Trị bị ngập sâu, một số trường học phải cho học sinh nghỉ gấp nhằm đảm bảo an toàn.

Hạo Nhiên

Ngày 27/10, theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, trong 12h qua, một số khu vực của tỉnh này có mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to.

Dự báo trong 24 – 48 giờ tới, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to đến đặc biệt to. Cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại vùng trũng thấp, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi nếu mưa lớn kéo dài.

untitled-17615291764941736513210.jpg
Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường bị ngập lụt cục bộ...

Hiện mực nước trên các sông đang dâng cao, trong đó sông Ô Lâu có điểm dưới mức báo động 3 chỉ 0.25m. Các địa phương, đơn vị đã kiểm tra, rà soát, đánh giá hiện trạng các công trình hồ, đập nhằm phát hiện và khắc phục, sửa chữa, tu bổ kịp thời các hư hỏng.

Mưa lớn khiến một số khu vực bị ngập lụt, chia cắt. Tại xã Vĩnh Định, trên tuyến QL 49C một số đoạn ngập từ 0,3 – 0,4m; tuyến đường Phú Quy đoạn qua cầu Bến Làng, thôn Trâm Lý bị ngập 0,3m; các trục đường thôn Đơn Quế ngập khoảng 0,3m.

mua-lon-quang-tri.jpg
Cầu tràn tại các địa bàn vùng trũng, miền núi tỉnh Quảng Trị bị ngập sâu, chia cắt.

Tại xã Diên Sanh, tuyến tỉnh lộ 584 qua thôn Trung Trường, Đông Trường, Tân Xuân Thọ, Phước Điền… ngập từ 0,3 – 0,5m. Một số tuyến đường khác ngập sâu từ 0,5 – 0,8m. Mưa lớn gây ngập nên các Trường tiểu học và THCS Thiện Thành, Trường tiểu học và THCS Hải Trường, Trường Mầm non Hải Thành phải cho học sinh nghỉ học.

Tại xã Ba Lòng nhiều khu vực cầu tràn ngập từ 1 – 3,5m. Trên địa bàn xã Đakrông, cầu Đá Đỏ thôn Ra Lây ngập 0,9m, cầu Ly Tôn ngập 1,5m, Cầu Chân Rò ngập 1,2m Còn tại xã Nam Hải Lăng, nhiều tuyến đường nước ngập sâu từ 1 - 1.5m. Có 235 hộ trên địa bàn xã này bị ngập từ 0,3 - 0,5m.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, các địa phương đã triển khai lực lượng chốt chặn, cảnh báo người dân và phương tiện không qua lại những khu vực nguy hiểm, sẵn sàng di dời dân vùng xung yếu đến nơi an toàn.

>>> Mời độc giả xem thêm video Hà Nội kích hoạt biện pháp tiêu thoát nước ứng phó bão số 11:

(Nguồn: Nhân Dân)
#Quảng Trị #mưa xối xả #ngập lụt #học sinh #nghỉ học #an toàn

Bài liên quan

Xã hội

Ngập lụt cục bộ, TP Huế sơ tán hàng trăm hộ dân

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều địa phương ở TP Huế bị ngập sâu, chính quyền đã sơ tán hàng trăm hộ dân đến nơi an toàn, đồng thời cho toàn bộ học sinh nghỉ học.

Trong đêm 26/10, TP Huế đã tổ chức di dời khẩn cấp 265 hộ với 730 nhân khẩu tại các phường Hóa Châu, An Cựu, Thanh Thủy, Thủy Xuân và Dương Nỗ ra khỏi khu vực nguy hiểm. Đồng thời, chính quyền rà soát phương án sơ tán hơn 10.000 hộ với 32.000 người tại vùng trũng thấp, ven sông, đầm phá, có nguy cơ sạt lở đất.

z71588847676866969372e1f5f8d21db0ffba7ed06a852-17615281102431991001672.jpg
Lực lượng chức năng TP Huế di dời người dân đến nơi an toàn.
Xem chi tiết

Xã hội

Ứng phó với mưa lũ, Đà Nẵng di dời hàng trăm hộ dân đến nơi an toàn

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, đến 15h ngày 26/10, trên địa bàn TP Đà Nẵng đã sơ tán, di dời gần 400 hộ dân với hơn 1.600 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Chiều ngày 26/10, theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Trà My, toàn khu vực ghi nhận 13 điểm sạt lở, 7 điểm ảnh hưởng khu dân cư và 13 điểm ngập lụt, nhiều tuyến đường bị chia cắt.

Mực nước tại cầu Sông Tum (thôn 14, xã Lãnh Ngọc) ngập sâu khoảng 3m, nhiều khu vực ở các xã Trà Linh, Trà Giáp, Trà Tân, Trà My, Trà Leng… bị ngập sâu hoặc sạt lở nặng.

Xem chi tiết

Xã hội

Học sinh lớp 3 trượt chân rơi xuống cống nước tử vong trong mưa lũ

Trong lúc mưa lớn, một học sinh lớp 3 ở Đà Nẵng ra phía trước nhà chơi, tắm mưa, không may bị cuốn vào đường ống nước dẫn đến tử vong.

Tối 26/10, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Trà Tập (TP Đà Nẵng) xác nhận thông tin một học sinh lớp 3 trên địa bàn vừa bị nước lũ cuốn dẫn đến tử vong.

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, trong lúc mưa lớn, em Hồ Minh Đăng (SN 2017, trú nóc Tu Gia, xã Trà Tập) ra phía trước nhà chơi, tắm mưa. Trong lúc chơi đùa, em Đăng không may bị trôi và mắc kẹt trong đường ống nước. Khi được mọi người đưa ra ngoài thì em Đăng đã tử vong.

Xem chi tiết

