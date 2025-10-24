Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Nam sinh lớp 11 ở Hà Tĩnh tử vong bất thường khi đi câu cá

Trong lúc đi câu cá cùng bạn, em N.V.K. (SN 2009, Hà Tĩnh) bất ngờ ngã bất tỉnh, rồi tử vong trên đường đi cấp cứu.

Hạo Nhiên

Ngày 24/10, thông tin từ UBND xã Thạch Lạc (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, cơ quan Công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của một nam học sinh trên địa bàn.

z7151291904187-3e9ad10ed1adc25988e50ceb9f73e886-7887-1633.jpg
Hiện trường nơi xay ra vụ việc.

Trước đó, vào khoảng 13h20 ngày 24/10, em N.V.K. (SN 2009, trú thôn Bắc Lạc, xã Thạch Lạc, Hà Tĩnh) cùng bạn ra khu vực hồ nước ở đầu làng câu cá. Trong lúc vui chơi, em K. bất ngờ ngã bất tỉnh.

Phát hiện sự việc, người dân địa phương nhanh chóng đưa em K. đi cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video phát hiện thi thể người đàn ông trên sông Tô Lịch:

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
#Nam sinh #tử vong #câu cá #Công an #Hà Tĩnh #điều tra

Bài liên quan

Xã hội

Phát hiện người đàn ông tử vong dưới chân cầu ở Hà Tĩnh

Người dân thôn Trửa, xã Việt Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) phát hiện thi thể người đàn ông dưới chân cầu Là nên đã cấp báo cơ quan chức năng.

Ngày 22/10, thông tin từ Công an xã Việt Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh điều tra, làm rõ vụ việc một người tử vong.

Trước đó, vào rạng sáng 22/10, tại khu vực dưới chân cầu Là, thuộc địa phận thôn Trửa (xã Việt Xuyên), người dân phát hiện thi thể 1 người đàn ông.

Xem chi tiết

Xã hội

Danh tính người phụ nữ tử vong sau va chạm với xe máy trên cầu Vĩnh Tuy

Ngày 21/10, các đơn vị chức năng Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ tai nạn giao thông xảy ra trên cầu Vĩnh Tuy làm một người tử vong.

Trước đó, khoảng 10h55 ngày 20/10, tại làn xe máy trên cầu Vĩnh Tuy, chiều từ Long Biên đi Minh Khai, đoạn thuộc địa phận phường Long Biên, TP. Hà Nội xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 3 xe máy làm 1 người tử vong là bà N.T.V.X (SN 1963; trú tại Hoàng Mai, Hà Nội).

5.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.
Xem chi tiết

Xã hội

Công an vào cuộc vụ nguyên chủ tịch xã tử vong do vướng dây cáp quang

Nguyên chủ tịch xã vừa nghỉ chế độ 178 tử vong, do đi xe máy vướng dây cáp quang vắt ngang đường.

Liên quan vụ nguyên chủ tịch UBND xã Kim Liên (Nghệ An) tử vong do vướng vào dây cáp quang rơi xuống đường, cơ quan công an hiện đang làm việc với những đơn vị liên quan để làm rõ tuyến cáp quang liên quan đến vụ tai nạn là của đơn vị nào.

Hiện trường vụ tai nan khiến ông L., nguyên chủ tịch xã tử vong. Ảnh: K. Liên
Hiện trường vụ tai nan khiến ông L., nguyên chủ tịch xã tử vong. Ảnh: K. Liên
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới