Xã hội

Nỗ lực tìm kiếm người đàn ông nhảy cầu ở Khánh Hoà

Lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hoà đang nỗ lực tìm kiếm người đàn ông nghi nhảy cầu Trần Phú tự tử.

Hạo Nhiên

Ngày 25/10, thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị đang tích cực tìm kiếm người đàn ông nghi nhảy cầu Trần Phú tự tử.

Trước đó, tối 24/10, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Khánh Hòa nhận được tin báo từ người dân về một trường hợp nhảy cầu Trần Phú.

img-2025-10-25-12285-1.jpg
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Ngay lập tức, Đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 1 được điều động cùng phương tiện đến hiện trường, nhanh chóng phối hợp với các lực lượng triển khai tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên, do thời tiết khu vực cửa sông Cái đổ ra biển có sóng lớn, nước chảy mạnh khiến công tác cứu hộ cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Đến gần 0h ngày 25/10, các lực lượng buộc phải tạm rút để đảm bảo an toàn.

Ngay sáng 25/10, công tác tìm kiếm được tiếp tục triển khai với sự tham gia của nhiều đơn vị, rà soát khu vực cầu Trần Phú và vùng lân cận, sử dụng phương tiện đường thủy để mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Được biết, danh tính nạn nhân là anh P.Q.N (sinh năm 1985, tạm trú phường Tây Nha Trang, Khánh Hòa), đã có vợ và 2 con.

>>> Xem thêm video ứng cứu cô gái trẻ nhảy cầu Bình Lợi.

(Nguồn: Truyền hình TP Cần Thơ)
