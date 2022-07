Xôn xao hành khách mang dao lên máy bay gọt hoa quả

Sự việc được cho là vi phạm nghiêm trọng quy định về an ninh, an toàn hàng không này khiến nhiều người bày tỏ lo ngại về khâu kiểm tra an ninh sân bay chưa chặt chẽ.

Liên quan đến việc nói trên, trả lời báo chí, đại diện Cục Hàng không Việt Nam khẳng định đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng quy định về an ninh, an toàn hàng không.



Trả lời với báo chí về vấn đề này, Phó Cục trưởng Cục Hàng không VN Đinh Việt Sơn cho biết đã nhận được thông tin và đang giao phòng An ninh hàng không kiểm tra, rà soát toàn bộ vụ việc.

Trao đổi với PV, đại diện Vietnam Airline cho biết, ngay khi phát hiện vụ việc, tiếp viên hàng không đã thu giữ con dao và lập biên bản vụ việc.

Vụ việc được chia sẻ trên fanpage Diễn đàn hàng không hôm nay.

Theo đó, vụ việc xảy ra trên chuyến bay từ Thành phố Hồ Chí Minh về Nội Bài lúc 7 giờ 58 sáng nay (ngày 18/7). Trong quá trình phục vụ hành khách, tiếp viên hàng không đã phát hiện một cặp vợ chồng lớn tuổi mang con dao dài khoảng 20cm ra gọt trái cây. Lập tức, tiếp viên hàng không ngay sau đó đã lập biên bản vụ việc bất thường và tiến hành thu giữ con dao.

Tại Điều 26 Nghị định 162 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không, hành vi đưa vật phẩm, chất nguy hiểm vào khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay trái quy định mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự có thể bị phạt từ 7-10 triệu đồng.

Với nhân viên soi chiếu an ninh hàng không để lọt dao có thể bị xử lý theo quy định tại Điều 16/Nghị định 162, mức phạt nhẹ nhất là 1-3 triệu đồng. Nếu hành vi xét thấy có uy hiếp đến an ninh, an toàn hàng không, mức phạt có thể lên tới 10 triệu đồng.