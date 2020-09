Vụ kiện trưởng CA quận Bắc Từ Liêm: Nguyên đơn yêu cầu CA công khai xin lỗi?

(Kiến Thức) - Nguyên đơn khởi kiện Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm cho rằng, quyết định xử phạt hành chính đối với ông Hà xâm hại sức khỏe của người khác là không đúng. Do vậy, yêu cầu HĐXX tuyên hủy quyết định xử phạt này.

Phiên tòa sơ thẩm vụ kiện Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm Lê Đức Hùng liên quan đến quyết định xử phạt hành chính số 315 ngày 19/10/2019 của Công an quận này đối với ông Đỗ Văn Hà (bảo vệ bảo vệ của Công ty CP Đầu tư và Phát triển giáo dục TDS Việt Nam) tiếp tục được TAND quận Bắc Từ Liêm đưa ra xét xử vào sáng 9/9/2020.

Toàn cảnh phiên tòa xét xử.

Tại phiên tòa, bà Trần Kim Phương, người đại diện ủy quyền của ông Hà trình bày rằng ngày 3/7/2019, UBND quận Bắc Từ Liêm đã có công văn di chuyển hoạt động của Trường Pascal rời TH1 sang TH2 Trường Newton (phường Cổ Nhuế 1). Ngày 5/6/2019, Trường Pascal đã thực hiện chuyển toàn bộ học sinh từ ô đất TH1 về ô đất TH2 từ ngày 5/6/2019. Đặc biệt, ngày 15/7/2019, ông Lê Văn Vàng (thành viên HĐQT Trường Pascal) có làm đơn xin Công an phường Cổ Nhuế 1 mở tất cả các cửa tại TH1 vào ngày 19/7/2019. Nhưng biên bản làm việc ngày 18/7/2019 giữa Công an Cổ Nhuế 1 và ông Vàng, cơ quan Công an đã không đồng ý đề nghị mở các cửa của ông Vàng. Vậy tại sao, ngày 26/7/2019, ông Vàng vẫn ngang nhiên cùng với ông Dương Trọng Kết (SN 1991, nhân viên Công ty TNHH TMDV Bảo vệ Bình An) và nhiều người có mặt tại cổng số 1 sau đó sang cổng số 2 lô đất TH1, rồi Kết trèo tường định bên trong phá khóa cửa? Bà Trần Kim Phương khẳng định, dù ông Hà đã lớn tuổi nhưng khi được Công ty TDS giao nhiệm vụ bảo vệ ông chỉ thực hiện theo đúng nhiệm vụ của ông. Khi thấy người lạ xâm phạm bất hợp pháp tại lô đất TH1 là phải ngăn cản lại. Bà Trần Kim Phương nhấn mạnh, trong đơn trình báo của ông Kết cũng như lời khai của ông Hà tại cơ quan Công an đều thể hiện, không có việc ông Hà gây thương tích lên vùng mắt của ông Kết. Hơn nữa, ông Kết cũng nêu trong đơn: “…bất ngờ lúc đó có một người phụ nữ ném một nắm cát vào mặt và mắt…”. Điều này thể hiện rõ trong biên bản tiếp nhận nguồn tin tội phạm của cơ quan Công an phường Cổ Nhuế lúc 13h ngày 26/7/2021 và kết thúc lúc 14h30 ngày 26/7/2019. Tại biên bản tiếp nhận nguồn tin tội phạm ghi rõ nội dung: “Anh Kết trình báo bị 01 đối tượng là nữ ném cát vào mắt”. Đặc biệt, biên bản lời khai của Dương Trọng Kết cũng nêu rõ, anh ta có trèo tường và bị 01 phụ nữ ném cát vào mắt, ngoài thương tích ở mắt ông Kết không có thương tích ở đâu nữa. Biên bản kết thúc lúc 15h30 cùng ngày. Như vậy, tại sao Công an đã có biên bản làm việc để xác minh thương tích của ông Kết với Bệnh viện E (Hà Nội)? Cụ thể, thời gian vào lúc 12h ngày 26/7/2019, kết thúc lúc 12h15 cùng ngày. Thêm nữa, trong biên bản giám định pháp y thương tích của Trung tâm pháp y Hà Nội cũng kết luận rõ ông Dương Trọng Kết bị tổn thương mắt phải gây kích ứng mắt; nhiều tổn thương do dị vật gây nên… Tỷ lệ tổn hại sức khỏe là 3%. Tại phiên tòa, bà Trần Kim Phương đã đặt các nghi vấn về biên bản làm việc để xác minh thương tích của lực lượng Công an đối với Dương Trọng Kết tại Bệnh viện E có nhiều dấu hiệu bất thường. Do vậy, bà Phương có đề nghị HĐXX cũng xem xét tới nội dung này.

Thượng tá Nguyễn Bình Ngọc (Công an quận Bắc Từ Liêm), người đại diện theo ủy quyền của ông Lê Đức Hùng tại phiên xét xử.

Trong khi đó, bày tỏ quan điểm tại tòa, luật sư Phan Thị Kim Tiến (người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn) nhấn mạnh việc ông Đỗ Văn Hà không có hành vi xâm hại đến sức khỏe của Dương Trọng Kết.

Điều này căn cứ qua kết quả hỏi, các tài liệu chứng cứ do người kiện, người bị khởi kiện nộp và TAND quận Bắc Từ Liêm thu thập được thẩm định ở phiên sơ thẩm này (biên bản ghi lời khai Dương Trọng Kết tại cơ quan Công an; biên bản ghi lời khai ông Hà tại cơ quan Công an; biên bản giám định pháp y thương tích của Trung tâm pháp y Hà Nội…).

Nữ luật sư trình bày rằng quyết định xử phạt hành chính số 315 của Công an quận Bắc Từ Liêm đối với ông Hà không lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định.

Luật sư nguyên đơn kiến nghị HĐXX TAND quận Bắc Từ Liêm đề nghị Công an xem xét, làm rõ hành vi gây rối trật tự nơi công cộng của Dương Trọng Kết. (Ảnh tư liệu).

Do vậy, luật sư đề nghị HĐXX TAND quận Bắc Từ Liêm tuyên hủy quyết định xử phạt hành chính số 315 ngày 19/10/2019 với mức tiền 2,5 triệu đồng của Công an quận Bắc Từ Liêm đối với ông Hà. Đồng thời, yêu cầu Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm phải xin lỗi ông Hà công khai và bồi thường thiệt hại 10 tháng lương cho nguyên đơn theo quy định của pháp luật.

Luật sư kiến nghị thêm, HĐXX đề nghị Cơ quan Công an xem xét làm rõ hành vi “gây rối trật tự nơi công cộng” của Dương Trọng Kết là trèo tường và một số người khác (thuộc phường cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Tại phiên tòa, Thượng tá Nguyễn Bình Ngọc (Công an quận Bắc Từ Liêm), người đại diện theo ủy quyền của ông Lê Đức Hùng cho rằng, Công an quận Bắc Từ Liêm đã ban hành quyết định xử phạt hành chính số 315 là đúng.

Vì vậy, ông Ngọc đề nghị HĐXX TAND quận Bắc Từ Liêm bác bỏ các yêu cầu khởi kiện Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm từ phía nguyên đơn. Ông Ngọc đồng thời cho rằng toàn bộ câu trả lời liên quan đến vụ án này đều đã có trong tài liệu mà ông đã gửi lên cho Tòa và từ chối trả lời thêm bất kỳ câu hỏi nào khác từ phía nguyên đơn.

Đại diện VKSND quận Bắc Từ Liêm tại phiên tòa.

Đại diện VKS TAND quận Bắc Từ Liêm cho rằng, HĐXX đã mở phiên tòa theo đúng quy định. Tại phiên tòa, người khởi kiện, người bị khởi kiện, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các đương sự đều thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình.

Theo đại diện VKS, căn cứ vào hồ sơ vụ án, trình bày của các đương sự tại phiên tòa, xem xét quyết định xử phạt hành chính số 315 ngày 19/10/2019 của Công an quận Bắc Từ Liêm đối với ông Hà về hành vi “xâm hại sức khỏe của người khác” nhận thấy, về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đúng với quy định. Việc ban quyết định xử phạt hành chính ông Hà là đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.