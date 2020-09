“Soi” biệt phủ khủng của đại gia "xăng dầu" Ngô Văn Phát vừa bị bắt

Chiều tối ngày 8/9, Công an TP Hải Phòng phối hợp với các cơ quan liên quan đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với đại gia Ngô Văn Phát (SN 1964, quê ở huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) về hành vi “mua bán trái phép hoá đơn”. Ảnh: Vietnamnet. Ông Ngô Văn Phát được cho là một đại gia có tiếng trong lĩnh vực xăng dầu tại Việt Nam và sở hữu nhiều lâu đài hàng trăm tỷ ở Hải Phòng và Thái Bình. Nơi ở của ông Phát tại Hải Phòng là một lâu đài nguy nga nằm trên đường Lê Hồng Phong. Ảnh: Vietnamnet. Căn biệt thự của ông Phát tại Hải Phòng được thiết kế theo kiến trúc châu Âu đẹp lộng lẫy, lung linh như cung điện. Ảnh: Lao động. Ngôi nhà có 3 tầng chính, 1 tầng áp mái và 2 tầng chóp có thiết kế kiểu Pháp cổ điển sang trọng. Ảnh: Vietnamnet Nằm giữa không gian, khuôn viên thiết kế của siêu lâu đài hiện ra vừa trang nhã lại uy dũng, bề thế. Ảnh: Lao động. Ngoài ra, ông Ngô Văn Phát còn sở hữu tòa lâu đài trăm tỷ ở Tiền Hải (Thái Bình). Ảnh: Baophapluat. Ngôi nhà xây dựng trên nền diện tích hàng nghìn m2 đất được bao bọc bởi những cánh đồng bát ngát, bao la. Ảnh: Baophapluat. Tòa lâu đài gồm 5 tầng và một mái phẳng trực thăng có thể đậu xây dựng theo phong cách châu Âu đặc trưng, độc đáo. Ảnh: Baophapluat. Theo người dân địa phương, để có đủ diện tích đất xây dựng đại công trình này, gia đình chủ nhân đã phải mất nhiều công sức, tài chính thuyết phục một số hộ dân xung quanh chuyển nhượng lại diện tích đất thuộc sở hữu của họ. Ảnh: Baophapluat. Vị đại gia này cũng phải mất khoảng gần chục năm kể từ khi động thổ khởi công thì công trình mới cơ bản hoàn thiện như bây giờ. Ảnh: Doisongphapluat. Bước qua dãy cổng dài hàng trăm mét, cao lừng lững được gắn hệ thống camera an ninh thông minh, đi vào phía trong khuân viên là hồ nước rộng, hệ thống cây cảnh lâu năm giá trị cao. Ảnh: Baophapluat. Bên trong toà lâu đài của đại gia Ngô Văn Phát chủ yếu là gỗ quý và đá nguyên khối được chuyển từ nhiều nơi trên cả nước về rất công phu, tốn kém. Ảnh: Baophapluat. Phía bên trong 5 tầng nhà, chủ nhân sắp xếp bố trí cả thang máy, hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại. Ảnh: Baophapluat. Video: Dân Sài thành ‘tiếc’ biệt thự Pháp bị phá dỡ. Nguồn: VTC14

